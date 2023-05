EN IMAGES. A Dijon, la "parade métisse" a fait bouger le quartier de la Fontaine d'Ouche

Samedi 27 mai 2023, c'était la fête au quartier de la Fontaine d'Ouche, à Dijon (Côte-d'Or). De la musique, de la danse, du cirque, des marionnettes, etc. Les habitants ont pu voir passer la "parade métisse", événement historique qui mélange habitants du quartier et compagnies des arts de la rue pour un défilé unique, coloré et surtout, joyeux.

Les échassiers ouvraient la marche ! © Radio France - Antoine Comte

Sous un soleil de plomb, ils étaient des centaines de Dijonnais à s'être pressés le long de l'Avenue du Lac pour voir passer les 500 participants. Parmi eux, de nombreux enfants des écoles de Fontaine d'Ouche, des associations et des clubs de sport locaux.

Les CE2, CM1 et CM2 de l'école Alsace, dans le quartier de la Fontaine d'Ouche, s'entraînent depuis janvier pour la parade © Radio France - Antoine Comte

A leurs côtés, des artistes professionnels ! Nichés sur leurs échasses ou maniant des marionnettes géantes, les Compagnies "Tac O Tac" et "Les Grandes Personnes" ont proposé différents spectacles de rues.

Les marionnettes géantes de la Cie Les grandes personnes, venue d'Aubervilliers © Radio France - Antoine Comte

La parade a duré plus d'une heure. En tout, les participants ont parcouru environ 1 km. La journée s'est terminée par une chorégraphie musicale collective proposée à tous les habitants du quartier.

Des participants de tout âge ! © Radio France - Antoine Comte

De nombreux enfants participaient à la parade ! © Radio France - Antoine Comte

Et ça danse ! © Radio France - Antoine Comte

Les pros du rubans ! © Radio France - Antoine Comte