EN IMAGES - A Epernay, les travaux de réhabilitation du Château Perrier se poursuivent

Épernay, France

A Epernay, les travaux se poursuivent pour réhabiliter le Château Perrier, avenue de champagne. Un point presse sur ces travaux a été organisé ce vendredi par la mairie.

Ce château date de 1867, il est reconnu patrimoine majeur par le ministère de la Culture, et il doit accueillir le Musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale.

Le coût des travaux est estimé à 21,5 millions d'euros. © Radio France - Victorien Willaume

On pourra découvrir dans ce musée l'histoire de la Champagne et du champagne, l'histoire du sol de la région et de son occupation par l'homme. Le musée expliquera par exemple la formation du paysage champenois et les richesses paléontologiques du sous-sol, il expliquera aussi l'élaboration du champagne.

La date d'ouverture est repoussée de quelques mois puisqu'elle est finalement fixée à février 2020, et pas novembre 2019.

Un point presse a été organisé ce vendredi par la mairie. © Radio France - Victorien Willaume

Les travaux battent donc leur plein comme l'explique Frédéric Girardin, directeur des services techniques de la mairie d'Epernay : "L'ensemble des façades du château sont pratiquement rénovées, on est en train de faire aussi les façades des deux pavillons. L'ensemble de la couverture du château est en fin de finition, et on commence déjà à reposer toutes les menuiseries en bois, qui ont été déposées et restaurées en atelier.", assure-t-il.

Mais il reste encore pas mal d'étapes : "Il y a toute la partie démolition à l'intérieur, la partie désamiantage. Le déplombage aussi, car c'est un bâtiment très ancien qui date du 19ème. Il y a aussi la partie reprise de structure des planchers. Et puis les cages d'ascenseurs et les escaliers monumentaux sont en cours de réalisation.", détaille-t-il.

Le coût des travaux pour ce futur musée est estimé à 21,5 millions d'euros.

Le Château Perrier date de 1867. Il est reconnu patrimoine majeur par le ministère de la Culture. © Radio France - Victorien Willaume