EN IMAGES - À Jargeau, les chars des carnavaliers prêts à défiler pour la première fois depuis deux ans

C'est le soulagement pour les carnavaliers de Jargeau. Après deux ans sans défiler, à cause du mauvais temps et du Covid-19, ils vont enfin pouvoir faire découvrir leurs chars à la population dès ce dimanche. Un retour (presque) à la normale pour le plus grand carnaval de la région.

Ils prenaient la poussière depuis près de deux ans dans un hangar. Les dix chars montés de toutes pièces par les carnavaliers de Jargeau vont enfin pouvoir défiler dans les rues de la commune ce dimanche 27 février, puis le dimanche 6 mars.

Le soulagement des carnavaliers

"C'était une grosse attente de tous les carnavaliers, pour nous les défilés du carnaval c'est la récompense de toute une année de travail : c'est des mois de travail pour les bénévoles pour souder, coller les décorations des chars", explique Florence Lecomte, présidente de l'association du Carnaval de Jargeau, soulagée de pouvoir organiser cette édition 2022 presque normalement. "Ce ne sera pas exactement comme les années d'avant puisqu'on a dû s'adapter un peu à la crise sanitaire", précise-t-elle.

Florence Lecomte, présidente de l'association de Carnaval de Jargeau © Radio France - Cécile Da Costa

Parmi les ajustements pour cette édition 2022, une modification du parcours. "C'est vrai que c'était une tradition de passer dans la grande rue piétonne, mais cette année on n'y passera pas parce qu'elle est très étroite, il a donc fallu passer ailleurs pour pouvoir être autorisés à défiler", raconte la présidente de l'association. Le départ, dès 15 heures, se fera route du 8 mai 1945, avec une arrivée prévue sous la halle de Jargeau avec un concert.

On n'est pas sorti pendant deux ans, tout le monde a hâte

"Cette année on a la chance d'arriver en fin de vague Covid, pas de mauvais temps annoncé donc toutes les conditions sont réunies pour que ce soit un bon week-end", s'enthousiasme Florence Lecomte. Jérémy Verger, vice-président de l'association, lui, va même plus loin. "Je pense qu'on attirera autant de monde qu'en 2019, voire même plus, parce qu'on n'est pas sorti pendant deux ans, tout le monde a hâte", estime-t-il.

Il y a deux ans, le carnaval de Jargeau avait attiré 10.000 personnes, c'est le plus grand carnaval de la région Centre. Une édition 2022 avec un public nombreux, et ce malgré les restrictions sanitaires : si le masque n'est pas obligatoire en extérieur, le pass vaccinal pourra être demandé à l'entrée.

Les dessins animés à l'honneur

Les chars sont les mêmes qu'en 2020, année où le carnaval avait été écourté après le premier défilé, d'abord à cause d'une tempête puis à cause du confinement. Il avait ensuite été annulé en 2021. Il a donc fallu dépoussiérer un peu ces chars qui ont pour thème : "retour dans la féérie des dessins animés". Mickey, Daisy, Le bossu de Nôtre Dame, Aladdin et Peter Pan se donc partagent la vedette... avec une nouveauté : la création d'un dixième char pour cette édition 2022, celui de La Reine des neiges, grande absente (et très demandée) en 2020.

Daisy, Riri Fifi et Loulou et Donald Duck seront parmi les stars de ce carnaval de Jargeau © Radio France - Cécile Da Costa

A l'honneur aussi, les personnages du dessin animé Monstres et Cie © Radio France - Cécile Da Costa

Les classiques, aussi, comme Peter Pan et le légendaire Capitaine Crochet seront présents sur les chars © Radio France - Cécile Da Costa

Pour accompagner ces stars de dessins animés, neuf groupes de musique sont prévus et changeront d'un dimanche à l'autre : bandas, batucada, pipe band, il y en a pour tous les goûts. Autre nouveauté pour cette édition : les bombes à fil, ou bombes serpentin, sont strictement interdites. Les serpentin abîment les costumes et peuvent endommager les instruments des musiciens, ils sont donc interdits par arrêté municipal sur le carnaval.