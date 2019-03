EN IMAGES - A l'intérieur du Carnaval de La Rochelle

La Rochelle, France

Une après-midi de fête sous un soleil radieux. Cette année, le Carnaval de La Rochelle s'est tenu dans des conditions optimales, pour le plus grand plaisir des enfants et de leurs parents. Jets de confettis, danses endiablées. "On peut crier, on peut faire tout ce qu'on veut sans que nos parents nous grondent" s'enthousiasme Tesnim qui participe avec le centre de loisirs Berthelot.

Le cortège du Carnaval est ouvert par trois étranges poulets dansants. © Radio France - Julien Fleury

Attention, les super-héros débarquent ! Au centre social Christiane Faure, on parade en costume de Hulk ou Wonderwoman. "On a travaillé sur les banderoles, les masques, les affiches. C'est important d'avoir un décor quand on parade devant les gens" assurent Ilana et Morgane, deux copines inséparables au milieu de la foule. "C'est rassembleur, apprécie Valentin, animateur à Christiane-Faure. Faire se rencontrer tous les quartiers, sortir de l'individualisme !"

Inséparables au milieu de la foule, Ilana alias Wonderwoman et Morgane en Robin des Bois, fières d'avoir participé à la parade des super-héros du centre social Christiane-Faure. © Radio France - Julien Fleury

Comme tous les ans, le Centre chorégraphique de La Rochelle dirigé par Kader Attou offre une prestation remarquée autour du hip-hop. Un DJ juché sur un petit véhicule utilitaire électrique, et pour entraîner les danseurs le chorégraphe Hamid Ben Mahi. Tout le monde a travaillé durant tous les week-ends du mois de mars pour enchaîner les mouvements sur toute la durée du parcours. "On réunit des personnes qui ne dansent pas comme professionnels, des amateurs, des personnes en situation de handicap, et tout le monde danse ensemble" se réjouit Louise du CCN.

Danses ininterrompues autour du hip-hop, grâce à l'atelier conduit par le CCN de Kader Attou. © Radio France - Julien Fleury

Missionné par le CCN, le chorégraphe Hamid Ben Mahi a travaillé tous les week-ends du mois de mars avec des jeunes, des adultes, des personnes en situation de handicap, pour proposer un cortège dansant. © Radio France - Julien Fleury

Bienvenue à Poudlard ! Lunettes rondes, costumes de sorciers... au centre de loisirs de Cheusse, les enfants ont choisi de défiler sous les couleurs d'Harry Potter. Enguérand, l'un des animateurs, mène le cortège à bord du Poudlard Express, locomotive en carton entourant un caddie de supermarché. "Le gros intérêt, c'est de rencontrer les parents autrement. Ils sont déguisés, nous aussi. Et pour les enfants, pouvoir jeter des confettis sur les enfants et leurs parents, c'est un bonheur incroyable !"

Enguérand conduit la locomotive du Poudlard Express, qui ouvre le défilé Harry Potter conçu par le centre de loisirs de Cheusse. © Radio France - Julien Fleury

Convivialité entre parents, enfants et animateurs. Le carnaval permet de resserrer les liens au sein des centres de loisirs. © Radio France - Julien Fleury

Au centre de loisirs Berthelot, on a mis la barre très haut en matière de décors : l'univers d'Asterix et Obelix, rendu avec deux chars et des costumes. Tout a été fabriqué avec les enfants, le fruit de plusieurs mois de travail. "Pour les enfants c'est merveilleux, assure Pascale, la directrice du centre. Il ne faut jamais lâcher ça, c'est un événement royal !"