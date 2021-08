EN IMAGES - A Montflours, les touristes découvrent la Mayenne à vélo sur le chemin de halage

REPORTAGE - A Montflours, les touristes découvrent la Mayenne à vélo sur le chemin de halage Copier

Les cyclistes sont nombreux à passer par Monflours pour visiter la Mayenne à vélo, mercredi 11 août. La rivière Mayenne passe par la commune, de même que l'ancien chemin de halage du département. Jusqu'au XXe siècle, des bateaux de marchandises étaient tirés par des chevaux ou des hommes le long de la rivière, formant 85 kilomètres de chemins au bord de l'eau. Aujourd'hui, ce sont notamment les touristes qui fréquentent ces passages boisés à vélo pour découvrir la nature et le patrimoine mayennais.

Bernard (à gauche) ne s'arrête pas longtemps à Montflours : il fait 40 kilomètres par jour, pour traverser la Mayenne. © Radio France - Théo SIRE

Parmi eux, Bernard, 67 ans, qui fait une halte face à l'écluse de la Fourmondière supérieure. Il vient de Loire-Atlantique, comme les huit amis avec lesquels il pédale depuis hier. Le sexagénaire fait son voyage annuel en vélo. L'année dernière, le choix s'était porté sur la Loire à vélo, mais cette année il traverse la Mayenne sur 125 kilomètres, de Grez-Neuville (Maine-et-Loire) à Domfront (Orne), pendant cinq jours.

Sincèrement, c'est magnifique, commente Bernard. Les écluses sont magnifiques, tous les châteaux qui bordent la Mayenne sont magnifiques... Ils sont cachés derrière les arbres, mais on les trouve !

Comme de nombreux cyclistes, ce mercredi 11 août, Bernard et ses amis ont privilégié le vélo pour découvrir le département, histoire d'aller plus vite et de "voir plus de belles choses".

Le chemin de halage traverse le département du nord au sud sur 85 kilomètres : de Daon (près de Château-Gontier) à Mayenne. © Radio France - Théo SIRE

Des chemins adaptés pour les familles

A quelques mètres de là, Lou, 6 ans et demi, s'est arrêté avec ses parents à la guinguette de Montflours pour la pause déjeuner. Ce petit breton se réjouit surtout d'avoir vu "des pêcheurs", "des petits ruisseaux et des rivières", le long de la piste cyclable. Mais aussi "des voitures", puisqu'il passe près de la route avec ses parents. Pas de quoi stresser son papa, Thomas, 30 ans, qui privilégie le chemin de halage pour sa sécurité :

Même en draisienne, en petit vélo sans pédalier, on peut rouler assez facilement, c'est agréable, estime Thomas. Même quand on passe sur la route, c'est adapté pour apprendre à faire du vélo.

Près de l'écluse de la Fourmondière inférieure, la guinguette de Montflours est une halte appréciée des cyclistes. © Radio France - Théo SIRE

Discuter et partager des souvenirs à vélo

Les familles avec enfants sont d'ailleurs nombreuses à passer sur les rives de Montflours pour découvrir la Mayenne. Même les Mayennais n'hésitent pas à faire découvrir le chemin de halage à leurs proches ! C'est le cas de Jean-Pierre, 63 ans, qui a emmené deux de ses filles, ses beaux-fils et ses petits-enfants, de passage en Mayenne.

Originaire du petit village de Trans, Jean-Pierre (au centre) pédale jusqu'à Mayenne avec sa famille. © Radio France - Théo SIRE

Quand les filles reviennent chez elles, c'est surtout pour profiter de leur lieu de naissance, explique Jean-Pierre. Et puis c'est l'occasion de faire découvrir aux membres rapportés de la famille l'endroit où elles ont grandi.

Pour ce grand-père, la balade à vélo permet aussi pouvoir discuter en famille, tout en remontant tranquillement la rivière jusqu'à Mayenne. Il en profite aussi pour passer du temps avec ses petits-enfants, qu'il ne voit pas souvent.