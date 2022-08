EN IMAGES - A Montsûrs, le Mayenne Liberty reconstitue la Libération de 1944

Les 150 participants en costume militaire, les 80 tentes et 40 véhicules de l'armée ont investi Montsûrs pour le Mayenne Liberty et sa 6e édition. L'événement qui retrace la Libération du département en 1944 dure trois jours, du 5 au 7 août 2022. L'occasion, à travers les diverses activités organisées, de revivre cet événement historique.

Cyprien, Eugénie et Yves, participants du Mayenne Liberty, ont revêtu la tenue militaire d'époque. © Radio France - Lisa Guinic

Devoir de mémoire

Cyprien présente le 315e bataillon d'ingénierie de la 90e infanterie, bataillon de génie, en charge du déminage. © Radio France - Lisa Guinic

"Le but est de profiter de l'événement pour être passeur de mémoire", raconte Jérôme Tarot, membre de l'association Mayenne WW2, à l'origine du rassemblement. Tout au long de l'année, l'organisation échange avec des vétérans américains qui ont libéré le département à la fin de Seconde Guerre mondiale. "On porte et on rend hommage à un uniforme", poursuit le bénévole.

David a emmené sa nièce Enora dans l'aventure de la reconstitution, à bord de sa Dodge WC52. © Radio France - Lisa Guinic

La nouveauté de cette année c'est un escape game, une immersion dans laquelle le public prend le rôle de résistants mayennais et doit résoudre une énigme. Samedi, à 13 heures, un défilé se déroule dans le centre-ville de Montsûrs. A 14 heures est prévue une cérémonie de commémoration du 78e anniversaire de la Libération, avec la pose d'une plaque pour la 90e division de l'infanterie américaine. Enfin, dès 20 heures, le bal débute, avec une démonstration de "lindy up" et de "swing", des danses typiques des années 1940. Dimanche, le Mayenne Liberty se poursuit, avec un feu d'artifice à 23 heures.

Cédric recrée un bloc opératoire d'hôpital de campagne. © Radio France - Lisa Guinic

Anton, originaire de Nantes, plante la tente pour deux nuits. © Radio France - Lisa Guinic

Du vélo civil des années 1940 au char Sherman, 40 véhicules sont à admirer. © Radio France - Lisa Guinic