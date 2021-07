EN IMAGES - A Niort, le festival Cirque d'été bat son plein

Les artistes de cirque ont investi le centre du Guesclin, à Niort, pour le festival Cirque d'été. Il se déroule du mercredi 28 juillet au samedi 31 juillet. Une dizaine de spectacles sont à découvrir : acrobaties, chorégraphie, danse... Ils sont gratuits mais pour les voir il faut réserver et avoir un pass sanitaire.

Un festival qui a dû cette année encore s'adapter au Covid-19. "On ne peut pas travailler avec des compagnies internationales, donc on a des compagnies nationales, régionales. On a pas mal de compagnies de Nouvelle-Aquitaine", précise Christelle Chassagne, adjointe au maire de Niort chargée de la culture.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La compagnie El Nucleo propose un spectacle acrobatique autour de l'adolescence. © Radio France - Noémie Guillotin

Uppercut, un spectacle de la compagnie bordelaise Rêvolution © Radio France - Noémie Guillotin

Une exposition pour le centenaire de Jean Richard

A voir également, une exposition à l'occasion du centenaire de la naissance de Jean Richard. Né en 1921 à Bessines, près de Niort et mort en 2001. "Il est à l'origine du cirque en France. Alors, le cirque avec les animaux, il faut le dire. C'est une polémique aujourd'hui. Et je crois que les temps changent et il était temps aussi de passer à autre chose. Mais c'est un homme qui a œuvré pour le cirque tel qu'on le connaissait quand on était enfant", explique Christelle Chassagne.

Une exposition est consacrée à Jean Richard, né à Bessines en 1921 et mort en 2001 © Radio France - Noémie Guillotin

Le programme complet du festival Cirque d'été est à retrouver ici. Et pour réserver, il faut cliquer ici.