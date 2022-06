EN IMAGES - A Parthenay, le retour attendu des Fêtes de Pentecôte

Du 3 au 6 juin 2022, c'est le retour des Fêtes de Pentecôte à Parthenay. 88e édition de ce rendez-vous annulé ces deux dernières années en raison du Covid-19. Plusieurs milliers de visiteurs sont attendus. Au programme : foire expo, fête foraine, animations et bien sûr la cavalcade. Les défilés de chars reviennent ce dimanche soir et ce lundi après-midi.

Dans le hangar de construction on s'active pour que tout soit prêt à temps. Dix chars et une thématique : le cinéma. Jean-Louis et ses camarades sont en train de fixer un bras de King Kong, en polystyrène. Finalement l'opération ne se fait pas directement sur le char. "Ça fait partie du côté attrayant du chantier. Il n'y a rien de défini à l'avance. Il y a bien un schéma de départ mais on a toujours des petits anomalies", sourit le bénévole.

King Kong sera de la partie. © Radio France - Noémie Guillotin

La fixation du bras de King Kong donne un peu de fil à retordre à Jean-Louis et ses camarades. © Radio France - Noémie Guillotin

Moins de bénévoles

Mais le redémarrage n'a pas été simple. "Il y a moins de bénévoles qu'avant", regrette Jean-Louis. "Comme dans toutes les associations, malheureusement la pandémie, le confinement font qu'il y a des gens qu'on ne retrouve pas", poursuit-il.

Léo, bénévole depuis une trentaine d'années aux Fêtes de Pentecôte, en appelle à la relève. Et même si cette année lui et ses compagnons ne sont pas très en avance sur leur char western, il est ravi du retour de la cavalcade. "Réentendre, les meuleuses, les disqueuses, les copains ça nous manquait. Maintenant on attend ce week-end avec impatience, retrouver le regard des gens, des enfants, les confettis, la fête quoi", lance-t-il.

Ambiance western pour le char de Léo et ses camarades. © Radio France - Noémie Guillotin

Charlie Chaplin attend d'être installé sur le char des Temps modernes © Radio France - Noémie Guillotin

Et on n'oublie pas la préparation des sachets de confettis ! © Radio France - Noémie Guillotin

Le programme complet des Fêtes de Pentecôte de Parthenay est à retrouver ici.