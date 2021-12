EN IMAGES. A quoi pourrait ressembler la piscine de Guéret une fois rénovée ?

La piscine de Guéret est toujours porte close depuis sa fermeture pour péril imminent en octobre 2020. Le chantier devrait commencer début 2022. Tous les plans d'architecte sont établis, selon la maire. Elle a présenté ce lundi 20 décembre les visuels du bâtiment rénové lors du conseil municipal. Voici à quoi la piscine pourrait ressembler une fois les travaux terminés.

2022, l'année de la piscine

"Cette structure devrait tenir cinquante ans, donc dix fois plus longtemps que les bassins. On avait prévenu déjà que les bassins ne pouvaient pas être réparés et qu'ils allaient se fragiliser dans le temps", précise la maire de Guéret Marie-Françoise Fournier. La municipalité mise donc sur ces travaux en attendant la construction du pôle aqualudique par la communauté d'agglomération du Grand Guéret.

"On réutilisera ensuite la structure, les bassins peuvent se combler, on peut faire un gymnase ou des tas de choses", ajoute-t-elle. Ce chantier coûte deux millions d'euros. "2022 sera l'année du paiement de la piscine, c'est un gros budget, car nous recevrons les subventions seulement une fois le chantier terminé." Elle refuse d'augmenter les impôts ou d'alourdir les emprunts : "sur le plan budgétaire, l'année 2022 sera consacrée à la piscine, c'était la priorité des priorités pour tout le monde."

Les travaux doivent débuter début 2022. - Ville de Guéret

La piscine de Guéret est fermée depuis la mi-octobre 2020 en attendant les travaux. - Ville de Guéret