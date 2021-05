EN IMAGES - A Roanne, les bords de Loire réaménagés plébiscités par les enfants et les parents

Depuis leur nouvel aménagement, les bords de Loire à Roanne sont largement plébiscités par les enfants et leurs parents pendant ces vacances de printemps. Entre la tyrolienne, les toboggans et les trampolines, le lieu séduit par la diversité des jeux. Visite en images.

Après trois ans de travaux, les bords de Loire à Roanne sont ouverts au public depuis le 7 avril. Fini le parking et les voitures : place aux jeux pour enfants et aux transat' près de la rive. De quoi en faire "the place to be" d'après les petits et les grands que nous avons rencontrés sur place ! Petit tour en image.

Trampolines et petites montagnes à escalader en bord de Loire, à Roanne. © Radio France - Céline Autin

Des jeux d'escalade pour les enfants. © Radio France - Céline Autin

Les bords de Loire réaménagés élus à l'unanimité "meilleur parc de la ville" par les enfants !

Les nombreux trampoline de ce nouveau parc à jeux © Radio France - Céline Autin

La tyrolienne rencontre un franc succès ! © Radio France - Céline Autin

Les parents et grand-parents eux aussi séduits par les aménagements des bords de Loire

Deux toboggans très, très grands ! © Radio France - Céline Autin

Des terrains de jeux et des transat' pour se reposer après l'effort. © Radio France - Céline Autin