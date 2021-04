EN IMAGES - À Roche-Ballue, on profite des grands espaces pour "prendre l'air et se détendre"

Les habitants de Loire-Atlantique profitent de ces vacances de pâques avec une contrainte : trouver des activités dans un rayon de 10 kilomètres. Depuis Nantes, impossible d'aller à la mer, mais le site de Roche-Ballue lui, est bien accessible. Le site qui se trouve a Bougenais attire du monde, entre baignade et pique-nique.

Avec le soleil, certains profitent des barbecues. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Du monde pendant ces vacances

"On profite du cadre verdoyant. Avec les temps qui courent, c'est important de se retrouver en famille et profiter de l'extérieur" explique Cédric, en pleine partie de pétanque. Même sentiment pour Pauline, Séréna et Angélique, venue faire du yoga entre amies : "on redécouvre cet endroit qui se trouve dans notre rayon de 10 kilomètres, ça fait du bien".

Dimanche 18 avril, deux habitants partagent une partie de badminton. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Beaucoup de personnes viennent faire un tour de vélo sur le site. © Radio France - Manon Vautier-Chollet