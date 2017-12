Rochesson, France

Située à 600 mètres d'altitude, la petite station vosgienne des Truches à Rochesson est la seule à ne pas utiliser de canons à neige dans le département. C'est aussi la seule à ne pas avoir pu faire tourner son téléski en cette première semaine de vacances scolaires. Rageant pour le responsable et bénévole Alain Didierlaurent :

Il en manque très peu, il ne manque que 5 centimètres pour pouvoir damer... Cela nous embête un peu parce que c'est les vacances, c'est dommage pour les jeunes de Rochesson. Je suis déçu et ça m'énerve parce que déjà que je ne peux pas faire grand chose et on ne peut rien y faire, à part attendre que la neige tombe."

Du coup, les bénévoles du comité des fêtes de Rochesson ont tracé une piste de ski de fond de trois kilomètres. Monique et Michel apprécient "on est pas très doués mais comme c'est plat ! Et puis, on fuit le monde !"

Monique et Michel viennent tâter la neige des Truches en ski de fond ! © Radio France - Marie Roussel

Une station très peu fréquentée, c'est aussi ce qui attire cette famille de Lorrains. Ils sont venus dévaler la piste en luge. "A la Bresse ou Gérardmer c'est un vrai boulevard ! Ici au moins il n'y a pas trop de monde et on ne risque pas de se rentrer dedans."

Christiano et Claudia viennent de Belgique. Ils ont passé leur vacances à faire de la luge dans la station des Truches. © Radio France - Marie Roussel

Anna, très enthousiaste à l'idée de passer ses vacances de Noël dans la neige. © Radio France - Marie Roussel

Ambiance tranquille et familiale donc à la station Les Truches. Mais avec le redoux et la pluie attendue ce week-end, Alain Didierlaurent craint que "ça ne soit foutu pour ces vacances." L'an dernier, la piste n'avait été ouverte que neuf jours.