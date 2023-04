EN IMAGES - À Saint-Étienne-de-Montluc, la Fête des Jonquilles est encore un franc succès

Chaque quartier de Saint-Etienne-de-Montluc présente un char décoré de jonquilles et de mousse

Printemps oblige, c'était ce dimanche 2 avril 2023 le retour de la Fête des Jonquilles à Saint-Étienne-de-Montluc, en Loire-Atlantique. Comme tous les ans depuis près de 60 ans, différents quartiers de la commune ont réalisé des chars couverts de jonquilles avant de les faire défiler dans les rues. Une ambiance de fanfare et fête foraine qui a fait du bien aux habitants.

800 bénévoles sont mobilisés pour la Fête des Jonquilles © Radio France - Léonie Cornet

C'est une marrée jaune qu'on a sous les yeux. Une dizaine de chars couverts de jonquilles paradent une fois par an dans la ville, accompagnés d'autant de fanfares ou groupes de musiciens, pour le bonheur de Guy et Philippe. "J'ai connu la première édition, affirme Guy, 72 ans. Je suis né ici, et ça a toujours été un bonheur d'assister à cette fête qui remonte le moral."

Cornemuse, danse et sourire jusqu'aux oreilles, Philippe est tout simplement aux anges : "Je préfère voir ça que regarder du foot, confie-t-il, amusé. C'est quand même très joli, et surtout, c'est le travail de tout un quartier célébré le temps d'une journée."

Des danseurs et fanfares participent aussi à la fête © Radio France - Léonie Cornet

C'est la 57ème édition de la Fête des Jonquilles. Le principe : chaque quartier présente son propre char, avec un thème particulier. 800 bénévoles sont mobilisés, dont 3 à 400 rien que pour la conception des chars et des costumes. "C'est une botte avec une maison à l'intérieur, explique Gaëlle, perchée sur son tracteur, qui pilote le char du quartier Bellevue de Saint-Étienne-de-Montluc. On a choisi le thème du surnaturel, des lutins et des fées."

"Avec l'annulation de la mi-carême à Nantes, beaucoup sont venus à la Fête des Jonquilles" - Rémy Nicoleau, maire

Le maire de Saint-Étienne-de-Montluc, Rémy Nicoleau (SE), le constate : cette année, il y a plus de monde que d'habitude. "Avec l'annulation de la mi-carême de Nantes, beaucoup de personnes se sont reportées sur la Fête des Jonquilles de Saint-Étienne-de-Montluc, constate-t-il. Une fête complète, où tout est réuni pour que cela se passe au mieux."

Parmi les idées les plus originales : un char sur le thème des martiens et une danse futuriste © Radio France - Léonie Cornet

Entre 25 et 30.000 personnes étaient là ce dimanche pour la Fête des Jonquilles de Saint-Étienne-de-Montluc, c'est 5 à 10.000 personnes de plus que l'an passé. Après le défilé de jour, un autre défilé a eu lieu la nuit, avec un départ dès 21 heures. Clou du spectacle le soir, peu avant minuit : le feu d'artifice.