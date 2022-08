EN IMAGES - À Sully-sur-Loire, un passionné fait revivre la marque de vélos Helyett

En 1962, l'usine de bicyclettes Helyett ferme ses portes à Sully-sur-Loire, dans le Loiret. Soixante ans plus tard, une exposition est ouverte dans les anciens bâtiments de la manufacture. Ce mini-musée, on le doit à Bruno Herpin. "Il y a trois ans, je ne connaissais rien en vélo, s'amuse-t-il. En fait, je cherchais un bâtiment pour faire un musée sur la motoculture et quand j'ai découvert cette histoire, je me suis senti obligé de faire renaître cette marque oubliée." L'Arcatène a donc ouvert mi-juillet.

Pendant plus de 40 ans, l'usine Helyett ouverte en 1919 produit 12.000 vélos par an, une centaine de personnes y travaillent. Pour faire revivre les lieux, Bruno Herpin a chiné des vélos sur les petites annonces. Il y a une trentaine de produits Helyett dans l'exposition.

le produit phare de l'exposition : ce tandem motorisé fabriqué entre 1945 et 1952. © Radio France - François Ventéjou

Les pédaliers Helyett reconnaissables à leur graphisme. © Radio France - François Ventéjou

Une trentaine de produits sont exposés dans les murs de l'ancienne usine Helyett à Sully-sur-Loire. © Radio France - François Ventéjou

Un nouveau vélo Helyett en 2024 ?

Helyett a donc été une marque de vélo, mais aussi le sponsor d'une équipe cycliste pendant trois décennies. Leur coureur le plus connu : Jacques Anquetil, vainqueur du Tour de France avec un maillot de l'entreprise loirétaine en 1957, 1961 et 1962.

En plus d'être une marque, Helyett a sponsorisé une équipe cycliste pendant trente ans. © Radio France - François Ventéjou

Bruno Herpin se consacre désormais à plein temps à Helyett. "L'objectif est de faire revivre la marque, ça veut dire réassembler des vélos dans l'usine, imagine-t-il. Réassembler un vélo "made in" région Centre, donc faire des cadres dans la région et les fabriquer ici à Sully-sur-Loire. Sachant que Helyett a été triple champion olympique, j'aimerais au moins ressortir un vélo pour Paris 2024."

