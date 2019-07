EN IMAGES - Au camping alsacien de Molsheim, tout est complet !

Jean-Pierre et Jacqueline, entourés de leurs petits-enfants et du personnel du camping.

Molsheim, France

Jacqueline et Jean-Pierre, de la région parisienne, viennent chaque été avec leurs petits-enfants au camping de Molsheim, à une demi-heure de Strasbourg, depuis maintenant six ans. "Il y a des activités pour les enfants, une aire de jeux, la piscine. Et puis il y a aussi les soirées tartes flambées et paella... Tout ce qu'il faut !"

Une clientèle d'habitués

Comme ces grands-parents, les habitués représentent 40% de la clientèle du camping de Molsheim. Et du coup, il se remplit très rapidement. "Chaque été, de mars à octobre, c'est complet", se réjouit Hervé Bultez le gardien. Et comme c'est un camping de transit, la clientèle est très internationale. "Il y a de tout, beaucoup de Hollandais, des Anglais, des Dannois, des Russes, Allemands, Américains...", énumère Hervé Bultez.

Les campeurs investissent aussi la piscine de Molsheim, située juste en face. © Radio France - Marie Roussel

Pour faire face à la demande, le camping a dû renforcer ces effectifs. L'an dernier, il n'y avait que deux standardistes. Cet été, trois personnes sont mobilisés pour répondre aux appels de 8 à 21h.