EN IMAGES - Au carnaval de Périgueux, Pétassou condamné à brûler pour faire oublier deux années trop tristes

"Ca fait du bien de faire la fête, après tout ce Covid", sourit Céline, des lunettes aux verres en forme de fraises sur les yeux, les cheveux plein de confettis. Sa fille s'est précipitée contre les grilles, pour voir du plus près possible Pétassou, le bonhomme de chiffon du carnaval de Périgueux, jugé et brûlé comme il se doit ce dimanche 20 mars sur les quais de l'Isle. Entre 4000 et 5000 personnes ont assisté au carnaval, selon la mairie : "On s'amuse presque plus que les enfants ! Nous on a connu ça avant, elle est trop petite, mais nous on a connu la fête, et puis cette période de plus rien, ça fait vraiment du bien de refaire la fête".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Est-ce qu'il y a quelqu'un dedans, dans Pétassou ?", demande une petite fille inquiète. Sur l'estrade, les enfants de l'école Calendreta ont mis leurs costumes de juges, de médecin, de militaire, pour juger le bonhomme de carton et de chiffon. On lui reproche bien sûr tous les maux de l'hiver, mais aussi, pêle-mêle, le coronavirus, les masques, "plus de resto, plus de ciné", et puis aussi le réchauffement climatique, la guerre en Ukraine, et même la défaite du club de football de Bergerac en coupe de France de football. Le jugement est rendu : coupable et bien sûr, condamné à être brûlé en place publique.

Pétassou brûle, un spectacle qui fascine toujours les enfants. © Radio France - M. B.

On a aussi reproché à Pétassou, la malbouffe ! © Radio France - M. B.

Etrange coiffure, agrémentée de confettis. © Radio France - M. B.

Les costumes sont de sortie dans la foule qui a défilé depuis le cours Tourny. Astérix et Obélix, beaucoup de princesses, quelques superhéros. Les parents filment, les enfants crient. On sent que tout le monde attend le moment de la mise à feu, que tout le monde a besoin de ce moment expiatoire. C'est fait, les enfants lancent des hourras quand la tête tombe : "Il était moche en plus !" Place au printemps.

Pétassou dans l'attente de son procès. © Radio France - M. B.