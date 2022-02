EN IMAGES : au château de Meung-sur-Loire, un escape game pour les enfants

Le but de l'aventure est de trouver le papier, l'encre et la plume pour inscrire son prénom et le déposer dans une salle secrète du château

De l'encre, une plume et du papier, voilà les objets qu'on dû trouver les quatre première voyageuses du temps pour inscrire leur prénom dans les abysses du château de Meung-sur-Loire. Réouverture avec le début des vacances scolaires et une nouvelle activité : un escape game pour les enfants de 7 à 11 ans.

Pour commencer le parcours les quatre voyageuses du temps ont dû trouver une carte © Radio France - Perrine ROGUET

Deux animatrices, Marie et Louise accompagnent les enfants dans cette quête, en leur donnant des informations historiques : "quel était l'unique sport que les femmes pouvaient pratiquer au XVIIIe siècle ?" demande alors Marie. "L'escrime ?" demande timidement Abygaëlle, sept ans. C'était l'équitation, seul moment où les femmes avaient le droit de porter des vêtements qui "ressemblent à ceux des garçons" explique Marie "mais attention, on porte quand même une jupe, ça ne fait pas longtemps que les femmes ont le droit de porter un pantalon" précise-t-elle.

Avant leur départ dans les anciens temps, les futures héroines se sont costumées © Radio France - Perrine ROGUET

Après avoir trouvé de quoi écrire, les aventurières ont été jusqu'à une salle secrète du château, où elles ont pu jeter leur papier dans un puits de huit mètres de profondeur. Xavier Lelevé, l'un des propriétaires du château espère que cette saison sera bonne, malgré les résidus de crise sanitaire : "On est un peu indécis" reconnait-il "on ne sait pas vraiment comment ça va se passer".

Avec cependant beaucoup d'espoir : "_On n'a plus de problématique de jauge__, on est maintenant sur une visite presque classique avec un protocole que maintenant tout le monde connait et a accept_é" termine-t-il.