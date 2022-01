EN IMAGES - Au cœur de la 30e édition du concours de sculptures sur glace à Valloire

Il attire toujours autant de monde ! Le 30e concours de sculpture sur glace se déroule depuis mardi sur le plateau des Verneys à quelques kilomètres des pistes de la station Valloire-Galibier (Savoie). Un concours créé juste après les JO d'Albertville en 1992 où pendant cinq jours, vingt sculpteurs travaillent la glace (9 français et 11 internationaux) peuvent exprimer leur art devant un public conquis. Le concours est une vraie tradition pour les touristes et les locaux, un millier de personnes y passent chaque année.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une vue, une ambiance, un art

Le concours est une réussite, c'est la deuxième activité préférée des touristes après le ski "les touristes vont sur les pistes et après, ils vont faire un tour sur le plateau de Verneys" affirme la directrice de Valloire tourisme Emmanuelle Lacoste. Côté participant, on trouve des professionnels, des novices, mais ce qui compte, c'est l'ambiance et l'entraide pour Pierre le doyen de la 30e édition : "On travaille une matière incroyable, les organisateurs nous donnent tout, des 600 kilos de glace à la tronçonneuse électrique jusqu'à l'emplacement ! C'est magique et on le voit dans les yeux des gens."

Les sculpteurs ont jusqu'à vendredi midi pour terminer leur ouvrage, la 30e édition se terminera par un spectacle sons et lumières autour des 20 sculptures vers 17h30 ce vendredi.

ECOUTEZ - Le focus info de la rédaction au 30e concours de la Sculpture de Glace. Copier