EN IMAGES - Au Mans, le public au rendez-vous pour la course des 2 et 5 litres

Une voiture lors de la course des 2 et 5 litres ce dimanche 30 avril 2023.

Des voitures et des motocyclettes d'époque ont paradé dans le centre-ville du Mans ce dimanche 30 avril. C'était la course des 2 et 5 litres : les pilotes amateurs doivent relever le défi de parcourir la plus grande distance possible avec 2 litres de carburant pour les véhicules légers et 5 litres de carburant pour les voitures. En cas de panne, ils peuvent compter sur le soutien du public !

Les véhicules appartiennent à des passionnés amateurs. © Radio France - Lucie Amadieu

Au bout de quelques tours, les premières difficultés se font sentir notamment dans la montée du tunnel qui relie la place des Jacobins au quai Louis Blanc. C'est ici que Louise, 10 ans, est postée. "C'est rigolo parce que c'est dur à avancer. Par exemple, j'ai vu une moto avec un bidon qui fuyait alors elle n'arrivait pas à avancer", sourit la jeune fille qui découvre la course aux côtés de sa grand-mère.

Pour repartir, certains pilotes sont poussés par les organisateurs et surtout encouragés par le public. "Je cris 'olé', "bravo" et ça repart", s'amuse Michelle. "Surtout il y a un petit papy qui me plaît beaucoup avec sa barbe et sa ceinture de flanelle."

C'est en bas du tunnel qui relie la place des Jacobins au quai Louis Blanc que les véhicules commencent à avoir des difficultés. © Radio France - Lucie Amadieu

Les participants portent des vêtements d'époque pour être raccord avec leurs engins. "Ce sont des amateurs qui font des efforts pour entretenir leurs véhicules, pour les bichonner", souligne Olivier. "On ne s'imagine pas le temps qu'ils passent dessus !" assure Gérard venu soutenir un ami qui participe à la course.