EN IMAGES - Au Mans, une fresque en hommage aux ouvrières de l'ancienne manufacture des tabacs

Perché dans une nacelle, à 13 m de hauteur, Héol peaufine à la bombe l'un des 19 visages qui composent sa fresque, sur le mur arrière de l'ancienne usine des tabacs, rue d'Eichatl, au Mans. Pas de quoi frissonner pour ce spécialiste des peintures monumentales, habitué du travail en haute altitude : "Je monte parfois jusqu'à 40 mètres, donc là, ça va c'est tranquille", rigole-t-il sous sa casquette.

La fresque monumentale mesure 13 x 50 mètres. © Radio France - Ruddy Guilmin

La tâche, en revanche, est immense pour réaliser cette oeuvre de 13 x 50 mètres, soit environ 600 m2. Huit jours de travail, sans compter les repérages et la préparation. Car cette fresque, il l'a d'abord conçue sur papier, pour la transposer ensuite à grande échelle, grâce à un quadrillage : "Sur une feuille A4, les carrés font 1 x 1 cm et je les reporte en 1 x 1 m sur le mur. Ça me permet de savoir où je suis !"

C'est une vieille photo d'ouvrières de l'usine, prise en 1919, qui a servi de base de travail à Héol. © Radio France - Ruddy Guilmin

Le reste, "c'est que du bonheur, du remplissage, comme du coloriage pour enfant" à base d'une quinzaine de couleurs, afin de donner vies à ces visages de femmes. Des ouvrières qui travaillaient le tabac dans cette usine en 1919. Et dont il a toujours la photo, à portée de main. C'est cette vieille image en noir et blanc qui lui a servi de modèle : "Je les transpose en couleurs un peu flashy donc ça leur redonne un peu de vie."

Une manière aussi d'interpeller, de braquer la lumière sur l'histoire sociale de ces travailleuses. Et de leur rendre hommage : "Le but, c'est que les gens se demandent qui c'est. Rendre hommage à Marilyn Monroe, ça m'intéresse moins, c'est déjà une star. Moi, je préfère les oubliés, ceux qui sont dans les mines, dans l'ombre, qui ont eu la vie dure."

L'ancienne usine des tabacs est aujoud'hui une plateforme logistique Logista. © Radio France - Ruddy Guilmin

Financée dans le cadre du budget participatif de la ville du Mans, à hauteur de 13 000 €, cette fresque devrait être poursuivie l'an prochain, avec une deuxième partie qui représentera cet fois des ouvriers et leurs machines.