EN IMAGES - Au mythique Cabaret normand, Villerville fête les 60 ans du "Singe en Hiver"

Sur la côte fleurie, la commune de Villerville (Calvados) est redevenue Tigreville ce week-end du 28-29 octobre. La ville célèbre les 60 ans de la sortie du film culte d'Henri Verneuil, "Un Singe en hiver" (1962), tourné à Villerville même, nommée Tigreville, avec à l'écran notamment Jean-Paul Belmondo et Jean Gabin.

Un film pour toujours lié à l'histoire de Villerville et à ses habitants, et en particulier au Cabaret normand, au cœur de la commune. C'est là que plusieurs scènes du film ont été tournées. "C'est très émouvant d'être là, attablés là où Belmondo et Gabin étaient", sourit Bruno, un fan absolu du "Singe en Hiver". Les murs boisés, les rideaux à carreaux rouges et blancs : "Tout est resté dans son jus et c'est génial !" dit Bruno.

Le Cabaret normand doit rouvrir prochainement

Un verre de Picon-bière à la main, comme Jean-Paul Belmondo dans le film, Bernard se souvient : "J'ai découvert ce film quand j'étais jeune et j'ai appris il y a une dizaine d'années qu'il avait été tourné ici à Villerville, alors j'y suis allé… Quand on adore ce film, on ne peut qu'être touché, ému d'être ici !"

Régine, elle, a même eu la chance d'assister au tournage du film devant le Cabaret normand, elle avait neuf ans à l'époque. "C'est un souvenir que je n'oublierai jamais ! Avec tous les enfants, dès que l'école était finie, on se ruait sur le lieu du tournage, on était complètement émerveillés ! Jean-Paul Belmondo était adorable."

Le Cabaret normand a été récemment racheté et ses propriétaires prévoient de le rouvrir prochainement. Preuve que l'engouement autour du film n'est pas prêt de retomber.