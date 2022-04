EN IMAGES - Aux jardins des Renaudies, un buste de son fondateur pour les 30 ans du parc

Ce samedi 9 avril 2022, Jean Renault arpente les Jardins des Renaudies qu'il a créés il y a 30 ans pour se rendre dans un espace qui lui est dédié et qui porte son nom. Entre deux affiches qui rappellent son travail, ses enfants ont fait installer un buste en bronze à son effigie. À 93 ans, il pointe du doigt des hortensias vanille-fraise, sa création. "J'ai été le premier à les faire et maintenant elles se vendent dans le monde entier."

Entouré de sa famille et de ses amis, Jean Renault a inauguré l'espace à son nom au cœur des Jardins des Renaudies. © Radio France - Selma Riche

Pour rendre hommage au travail de leur père pépiniériste, fondateur des Jardins des Renaudies au moment de sa retraite dans les années 1980, ses enfants ont eu l'idée de faire installer à leurs frais un buste en bronze à son image. "Notre père avait envie de laisser une trace quand il ne sera plus là", précise sa fille Anne Renault.

Le Jardin des Renaudies ouvre au public pour la saison à partir du dimanche 17 avril. © Radio France - Selma Riche

Sébastien Garnier, gestionnaire des jardins pour la Communauté de Communes du Bocage Mayennais depuis dix ans, a accepté de tout cœur la demande des enfants Renault. "Jean Renault est un homme exceptionnel, quelqu'un qui est passionné de plantes, d'hortensias, de jardins et que j'ai grandement apprécié parce que c'est un gars qui a des tripes, qui aime son pays."

Pour ses 30 ans, le Jardin des Renaudies organise de nombreux animations dès le week-end de Pâques. © Radio France - Selma Riche

Les Jardins des Renaudies rouvrent leurs portes au public à partir de ce dimanche 17 avril 2022. "Un ancien slogan du Département dit qu'en Mayenne, le fantastique est au bout du chemin et Les Renaudies en sont la plus grande des vérités et des illustrations. Il se passe ici quelque chose hors du commun, un peu hors du temps", ajoute Sébastien Garnier.