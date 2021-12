EN IMAGES - Avant Noël, on profite de la neige et de la réouverture des domaines alpins au Fond d'Urle

"Ça y est on est libéré", clame Laurent au Fond d'Urle ce mardi. "On rouvre les vannes et c'est parti", poursuit Stéphane avec ses deux filles. Enfin du ski ! Après un an de fermeture, les domaines alpins et leurs remontées mécaniques ont rouvert mi-décembre. "On prend un max' de plaisir là, c'est très addictif", dit encore Mathieu, 14 ans, ravi de retrouver les pistes. Par contre, un protocole sanitaire est en place pour justement permettre ce retour en station.

Il faut un pass sanitaire valide pour accéder aux pistes et aux remontées. Le contrôle est fait dans la file d'attente pour acheter les forfaits. "On l'utilise déjà pour d'autres choses. Ça ne me dérange pas de l'utiliser pour aller skier", raconte Julie, pass vérifié et dans la file pour obtenir le droit d'accès aux pistes. "Les gens jouent le jeu et ont compris la situation. Ils ont la banane quoi et c'est super agréable de les voir profiter", se dit Cédric Frémond, directeur des stations de la Drôme.

Pas énormément de monde en caisse pour acheter des forfaits mais un flot continue de personnes... © Radio France - Bastien Thomas

... et donc c'est la même chose chez le loueur de matériel de ski. Le seul présent sur la station. © Radio France - Bastien Thomas

Globalement, le pass sanitaire obligatoire pour prendre les remontées mécaniques ne pose pas de problème chez les skieurs. "Ceux qui ne l'ont pas vont faire du nordique", glisse Cédric Frémond. Ni le masque d'ailleurs, qu'il faut porter dans les files d'attente, sur les remontées mécaniques ou encore chez le loueur. C'est le personnel saisonnier qui pose problème et qui "met à mal notre organisation", continue le directeur des stations de la Drôme.

On profite de la neige au Fond d'Urle et ça faisait bien longtemps... L'année dernière, les remontées mécaniques et les domaines alpins n'avaient pas pu ouvrir. © Radio France - Bastien Thomas

"Sur l'ensemble de nos stations, on a environ 30% de notre personnel qui ne peut pas présenter de pass sanitaire", explique Cédric Frémond. "Clairement, sur le col du Rousset, il nous faut des pisteurs-secouristes et des voltigeurs pour le télésiège", dit-il. "Et conséquence, certaines stations sont encore ouvertes que partiellement", poursuit Cédric Frémond.