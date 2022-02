EN IMAGES - Avec l'annulation des carnavals, les géants du Nord en profitent pour se refaire une beauté

Avec l'annulation des carnavals et autres festivités, les mairies et associations en profitent pour faire les réparations nécessaires sur leurs géants, car beaucoup s'abîment à cause de la pluie ou de mauvaises conditions de conservation. A Warneton, l'Atelier des géants ne désemplit pas.

Difficile de faire vivre la culture du Nord en ce moment. L'épidémie de Covid continue d'inquiéter, et les maires de Dunkerque et ses alentours ont pris la décision, ce lundi 7 février, d'annuler les bandes traditionnelles sur recommandation de la préfecture. Les géants ne seront donc pas de sortie pour le carnaval, et beaucoup en profitent pour se redonner un coup de jeune entre les mains de Pierre Loyer, à l'Atelier des géants de Warneton. Le jeune passionné fait partie des trois professionnels à encore exercer ce métier dans la région, pour prendre soin de quelques 150 géants encore en activité.

Carnets de commande pleins

Sur les portants de l'atelier, on retrouve les têtes d'un mètre de haut des deux géants de Nivelles en Belgique, l'Argayon et l’Argayonne, devant celle de Joséphine la Peule, la géante souriante de Coudekerque-Branche. Au milieu des bâches et des immenses corps d'osier, Pierre Loyer est dans son élément : "Moi, ça me rassure, rigole-t-il. Je me sens bien quand je suis avec eux." Depuis quelques mois, le jeune homme de 24 ans enchaîne les commandes. Il travaille tous les jours, même le week-end : "Ça fait longtemps que je n'ai pas pris de vacances !"

Il accueille en ce moment quatre géants en construction et quatre géants en rénovation, et les demandes s'accumulent depuis le début de la crise du Covid. "C'est peut-être le seul aspect positif de la pandémie pour les géants, constate-il. Les groupes profitent de cette trêve forcée où les géants ne peuvent pas sortir pour faire des travaux."

Une question de disponibilité, car les réparations peuvent durer plusieurs mois, mais aussi de gros sous : les commandes tournent autour de 10 000 euros la prestation. Le géant de Cantin, près de Douai, par exemple, nommé Gayantin, a été largement abîmé par le temps. Il va pouvoir être rénové par Pierre Loyer grâce à un élan de solidarité à l'initiative de l'association de Gayant à Gayantin, qui a récolté 500 euros par une cagnotte en ligne. "Il y a des villes qui n'ont pas forcément beaucoup de budget pour créer un géant ou en réparer, et qui profitent de ne pas devoir financer des cortèges ou des cavalcades pour le faire", explique Pierre Loyer.

Ses carnets de commandes sont pleins jusqu'à janvier 2023.

Le géant de Cantin, près de Douai, va pouvoir être réparé grâce à un élan de solidarité. © Radio France - Alice Marot

Le médecin des géants

Mais ces réparations prennent du temps : rien que pour les visages du couple de Nivelles, il a fallu deux semaines de travail. Comme beaucoup de géants, ils ont été abîmés par la pluie et un mauvais entretien. "J'ai dû refaire les bras, l'osier des bustes, l'arrière de la tête était fendu, avec des fissures un petit peu partout et des raccommodages à la va-vite..." Celui qui se considère comme le médecin des géants se déplace souvent dans les villes d'origine de ses protégés pour un premier diagnostic. Puis, vient le temps du soin, et Pierre Loyer déploie toute l'étendue de ses techniques.

Car pour fabriquer ou rénover un géant, il faut savoir manier l'argile, pour les moulages des visages et des mains, sculpter les détails qui font la personnalité de chaque géant. Le moule peut ensuite être tapissé de papier mâché ou de résine polyester. Pour les corps et les paniers, les structures inférieures où se placent les porteurs, c'est la connaissance de la vannerie qui est nécessaire, l'art de tisser l'osier.

Pour les corps, il faut savoir tresser l'osier ! © Radio France - Alice Marot

Pour les visages, il utilise des moulages en argile. © Radio France - Alice Marot

Les mains aussi sont moulées. © Radio France - Alice Marot

Ces techniques, Pierre Loyer les a apprises avec un maître artisan en Catalogne, mais aussi avec son père, connaisseur du travail du bois. Ce passionné depuis tout petit fait aussi appel à une couturière pour les costumes... et c'est sa maman qui s'occupe des perruques : "Dans la salle de bain chez mes parents, il y a des perruques qui pendent à des fils ! Toute ma famille m'a suivi dans ma passion", raconte-il. Une passion qui le fait vibrer, même hors de l'atelier : "Parfois, je me réveille en pleine nuit en me demandant comme je vais pouvoir résoudre tel ou tel problème sur mon géant !"

Des objets du peuple

Malgré son arsenal de savoir-faire, le Cominois d'origine se considère surtout comme un passeur d'histoire : "On ne fait pas une démonstration de ce qu'on sait faire. Les géants viennent jusqu'à nous, et on est là pour les faire vivre et les faire perdurer le plus longtemps possible." D'où une émotion particulière, quand la ville de Nivelle lui confie ses géants : "La première fois qu'on parle des géants de Nivelle dans les textes, c'est au Moyen-Âge. Quand ils sont arrivés dans mon atelier, j'étais paralysé tellement j'étais impressionné. J'ai mis quelques jours à pouvoir m'approcher d'eux."

L'Argayon et l’Argayonne, deux géants belges de Nivelles. © Radio France - Alice Marot

Joséphine la Peule, la géante de Coudekerque-Branche, vient de fêter ses 40 ans. © Radio France - Alice Marot

C'est aussi l'aspect populaire de la tradition qui fait le défi du métier. "Un géant, c'est à la fois une sculpture, une tradition, des souvenirs... C'est souvent fait par le peuple, avec les moyens du bord, c'est ce qui fait leur diversité. Ils sont tous différents, chacun à une patte !" Aujourd'hui, il reste environ 800 géants dans le Nord et le Pas-de-Calais, mais la majorité est en sommeil : seuls environ 150 sont encore en activité.

