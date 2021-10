EN IMAGES - Avec son festival Lumières Sauvages, le parc de Peaugres veut booster sa fréquentation cet hiver

Alors qu'il restera ouvert pour la première fois cet hiver, le safari-parc de Peaugres lance en parallèle son festival "Lumières sauvages" ; plus de 500 sculptures géantes éclairées, sur un parcours d'1,5 kilomètres.

"Un parcours féérique" décrit Fabienne Dussert, la chargée de communication du safari-parc de Peaugres, qui lance ce samedi 23 octobre pour les vacances de la Toussaint et cet hiver son festival "Lumières sauvages", un parcours de plus d'un kilomètre et demi, située dans la première partie du parc, qui comprend 500 sculptures géantes éclairées, réalisées selon une tradition chinoise.

A partir du 19 novembre, le parc ouvrira ses portes à partir de 13 heures les vendredi samedi et dimanche, et tous les jours pendant les vacances scolaires. Les visiteurs pourront voir les animaux l'après-midi, et sont ainsi invités à s'engager sur le parcours à la nuit tombée.

Le but ? booster les entrées. Le parc accueille jusqu'à 4 000 visiteurs par jour l'été, plus de 2 000 pendant les vacances de Toussaint, lorsque la météo est favorable. Ouvrir l'hiver représente un vrai défi. "C'est pour faire venir les gens au safari, pour faire savoir qu'on est ouvert. C'est la première fois, on va dans l'inconnu !" admet Fabienne Dussert.