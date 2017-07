EN IMAGES - Back to the 40s à Saint-Gilles

Les années 1940, aux Etats-Unis, comme si vous y étiez ! Pendant tout le week-end, l'association de reconstitution historique HBT 44 remonte le temps à Saint-Gilles, près de Rennes (Ille-et-Vilaine). On vous emmène dans le camp de soldats américains de la Seconde Guerre mondiale.

Imaginez un grand champ, mettez y une quinzaine de tentes verte kaki, des bolides militaires, et quelques figurants. Bienvenue aux Etats-Unis...enfin à Saint-Gilles. Pour trois jours, les passionnés d'histoire de l'association HBT 44 ont reconstitué un campement de soldat de la US Army. On s'y croirait presque.

Des lieux de vie commune

Toutes les parties (ou presque) d'un vrai camp de base ont été reproduites. Au centre, il y a cette immense tente avec des tables autour desquelles les soldats se rassemblaient pour les repas.

Au milieu du campement, un espace commun où se rassemblaient les soldats. © Radio France - Hélène Fromenty

A proximité, on trouve une cuisine roulante. C'est dans ces grandes cuves que les militaires faisaient cuire la viande ou les accompagnement au bain-marie.

La cuisine roulante, alimentée au feu de bois. © Radio France - Hélène Fromenty

Chacun sa tente

Tout autour, plusieurs tentes ont été plantées et les membres de l'association y dorment pendant le week-end.

Il y en a des très grandes, dites pyramidales, pouvant accueillir une demi-douzaine de soldats. D'autres sont plus intimes, avec seulement une ou deux places. Et puis il y a celles réservées aux officiers, tout confort....ou presque.

Une tente d'officier. © Radio France - Hélène Fromenty

A l'intérieur, un lit de camp composé d'une simple toile tendue et un bureau avec sa machine à écrire pour rédiger les rapports. A l'entrée, on trouve un nécessaire de toilette et aussi objets de cuisine. Lorsque les soldats étaient au combat, ils mangeaient des rations, de sorte de grosse boîtes de conserves avec des aliments énergisants.

Quelques ustensiles de "cuisine". © Radio France - Hélène Fromenty

Une trentaine de bolides militaires

Avis aux amateurs de grosses cylindrées, il y a aussi une trentaines de véhicules militaires rassemblés sur la camp. Des tanks, des jeeps, des motos, il y en a pour tous les goûts.

Des soldats dans des jeeps d'époque. © Radio France - Hélène Fromenty

Les deux-roues sont aussi à l'honneur. © Radio France - Hélène Fromenty

Enfin, plusieurs engins de guerre à proprement parlé sont présentés. Il y a des canons, des armes et puis aussi tout l'équipement des parachutistes du débarquement.

Voici une partie de ce que les parachutistes transportaient sur leur dos : 40 kilos de matériel. © Radio France - Hélène Fromenty

Pour découvrir ce campement, et d'autres animations typiques des années de la libération, il est encore temps d'en profiter. Le camp ne sera levé que ce dimanche soir.