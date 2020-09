EN IMAGES - Ballet coloré de voiles latines dans l'anse de Paulilles

Un bord de mer multicolore ce week-end, entre Port-Vendres et Banyuls-sur-Mer. Vous les avez peut-être aperçues au large ou sur la plage, des voiles latines colorées sont déployées depuis ce week-end dans l'anse de Paulilles. Ce rassemblement est organisé tous les deux ans, le premier week-end de septembre : c'est la 4è édition cette année. L'objectif est de mettre en valeur et de préserver le patrimoine maritime méditerranéen.

"Des monuments historiques sur l'eau"

Cette voile triangulaire date de l'antiquité et n'a quasiment pas bougé depuis. "Ils gardent le patrimoine ancien", se réjouit Claude, originaire de Céret. Parmi les curieux qui ont fait le déplacement dans l'anse de Paulilles, il y a également des habitués comme Évelyne, qui ne "lasse pas" du paysage qui s'offre à elle. "Toute cette animation de couleurs de voiles, c'est magnifique. C'est presque des monuments historiques sur l'eau", s'enthousiasme cette habitante de Perpignan.

Selon Samuel Villevieille, responsable de l'atelier des barques pour le conseil départemental des Pyrénées-Orientales, c'est un spectacle unique."C'est atypique par le cadre exceptionnel de la baie de Paulilles et le fait d'avoir cette diversité de voiles latines. On voit des équipages qui viennent de Catalogne sud, du Gard de l'Hérault, de l'Aude mais aussi de la Côte-d'Azur", décrit-il.

Charlotte vient aussi de Perpignan et elle s'émerveille toujours à chaque fois qu'elle voit des voiles latines. "C'est toujours impressionnant, c'est toujours _un beau bal_, c'est très physique. Mais je préfère les bateaux à moteur car c'est moins physique", s'amuse-t-elle.

Les couleurs des barques attirent de nombreux curieux dans l'anse de Paulilles. © Radio France - Maïwenn Bordron

Le patrimoine maritime méditerranéen est mis en valeur dans l'anse de Paulilles, ce qui permet à des touristes de se familiariser avec les voiles latines. "C'est intéressant de voir à nouveau des vieux gréements sur l'eau. On n'est pas du coin, on ne connaissait pas ce type d'embarcations : on est venus par hasard et c'est un joli hasard", sourit Béatrice qui vient du Tarn-et-Garonne.

Les voiles latines sont également visibles ce dimanche dans la baie de Paulilles. Des initiations sont organisées pour les enfants.