EN IMAGES - Base Nature du Grand Besançon : ouverture de la plage d'Osselle avec plusieurs nouveautés pour l'été 2019

C'est ce mercredi (5 juin) que la plage d'Osselle ouvre ses portes au public pour la saison estivale 2019. Parmi les nouveautés de cet été sur la Base Nature du Grand Besançon : agrandissement de la plage de sable fin et sécurité renforcée avec l'accueil maximal de 1.000 baigneur simultanés.

Osselle, France

Il fait très beau et très chaud ces derniers jours en Franche-Comté. Et la bonne nouvelle pour les baigneurs de l'agglomération bisontine notamment, c'est l'ouverture de la saison estivale 2019 à la plage d'Osselle, désormais rebaptisée Base Nature du Grand Besançon. Initialement programmée ce 1er juin, le site rouvre ses portes au public ce mercredi (5 juin).

Base Nautique du Grand Besançon : la plage d'Osselle propose notamment la location de paddles pour sa saison estivale 2019 © Radio France - Julien Laurent

Nouveaux services et nouvelles règles aussi à la plage d'Osselle

Parmi les nouveautés de cet été : l'agrandissement de la plage avec du sable fin, des locations de paddles et pédalos, une aire de jeux pour enfants (toboggans, balançoires, etc.) ou encore un terrain de beach volley...

Base Nautique du Grand Besançon : une nouvelle aire de jeux pour enfants à la plage d'Osselle pour la saison estivale 2019 © Radio France - Julien Laurent

Présence simultanée de 1.000 baigneurs au maximum seulement

Et aussi la présence désormais de trois maîtres-sauveteurs au quotidien pour assurer la surveillance de la baignade : une sécurité accentuée qui n'autorisera la présence simultanée que de 1.000 clients à chaque fois sur la plage, précise Max Tudezca, le manager Général de Woka Loisirs qui est le nouveau gestionnaire de la Plage d'Osselle.

Base Nautique du Grand Besançon : présence quotidienne de trois sauveteurs en 2019 à la plage d'Osselle, où seulement 1.000 baigneurs simultanés sont désormais autorisés pour raisons de sécurité © Radio France - Julien Laurent

Durant cet été 2019, un "food truck" fait également son arrivée à l'entrée de la Base Nature du Grand Besançon à Osselle qui sera ouverte le mercredi et le week-end, au mois de juin, et tous les jours ensuite jusqu'à la rentrée de septembre.

Base Nautique du Grand Besançon : installation d'un "food truck" (à droite) en face de la buvette ombragée à la plage d'Osselle pour la saison estivale 2019 © Radio France - Julien Laurent

Des bus Ginko et des places de parkings en plus

Et pour permettre au plus grand nombre de baigneurs de l'ouest bisontin notamment de venir profiter du site, une ligne supplémentaire de bus Ginko a été ajoutée cet été pour relier quotidiennement Micropolis à la plage d'Osselle. La capacité des parkings a aussi été augmentée à 230 places pour les véhicules et à 40 pour les emplacements vélos.

Base Nautique du Grand Besançon : une ligne de bus Ginko en plus en direction de la plage d'Osselle durant l'été 2019 © Radio France - Julien Laurent

