EN IMAGES - Bienvenue au Quarante, nouveau tiers-lieu culturel de Laval ouvert à tous

Après son inauguration par le président de la République, le Quarante, nouveau tiers lieu culturel de Laval a été inauguré ce samedi 19 novembre par les élus mayennais et le maire de Laval Florian Bercault. Des centaines de Lavallois et de Lavalloises ont découvert ce nouvel espace qui accueille aussi le conservatoire à rayonnement départemental de Laval Agglomération.

"Souvent, les conservatoires ont la réputation d'être un peu fermés, mais le Quarante c'est tout le contraire, explique François-Marie Foucault le directeur du conservatoire. C_'est un lieu dans lequel il y a le conservatoire et toutes les salles qui sont adaptées à la pratique des arts_ mais c'est avant tout un lieu ouvert."

Un espace totalement public, libre comme une place de marché.

Le Quarante accueille aussi un auditorium de 300 places assises. © Radio France - Selma Riche

Le Quarante abrite le conservatoire à rayonnement départemental de Laval Agglomération mais aussi des tas de pièces accessibles à tous. "Une médiathèque, des espaces de repos, un café, des espaces pour travailler et se donner des rendez-vous, énumère François-Marie Foucault. Et puis surtout une vue absolument phénoménale sur toute la ville. C'est un espace qu'il faut imaginer comme totalement public, libre comme une place de marché, mais dans lequel on vient simplement profiter et partager."