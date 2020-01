EN IMAGES - "Bonne année!", la fête pour le jour de l'an à Rennes

"Oh la belle multicolore!"

Rennes, France

"Bonne année !" et surtout la santé ! Rennes était en fête pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre 2019 au soir. Et quoi de mieux pour entrer en 2020, pour commencer cette nouvelle décennie, qu'un beau spectacle pyrotechnique, en son et lumière ? Des milliers de personnes ont répondu présent pour y assister, sur la façade de l'Hôtel de ville.

REPORTAGE - Le spectacle pyrotechnique a ravi les spectateurs Copier

Seul petit bémol : l'absence de décompte. Pas de traditionnel 5, 4, 3, 2, 1 ... bonne année ! Heureusement, par petits groupes, les spectateurs ont réparé ça.

La fête a continué au Liberté, pour le bal de la Saint-Sylvestre. Et il fallait être patient pour espérer entrer dans la salle.