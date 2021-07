EN IMAGES - Boom de naissances au Parc de Sainte-Croix

Maintenant que les enfants sont en vacances, vous êtes peut-être à la recherche d'idées sorties sous le soleil mosellan. Si vous visitez le parc de Sainte-Croix, à Rhodes, vous verrez peut-être de nombreux bébés animaux, nés il y a quelques semaines. Le parc a publié son carnet rose 2021.

Bébés louveteaux

Parmi les naissances notables, des bébés louveteaux : ce sont les enfants très attendus de Charlie et Minnie, le couple de loups noirs du parc. Les soigneurs espéraient l'heureux événement depuis plusieurs saisons. Ils ont été pucés il y a quelques jours. Il s'agit d'une femelle et d'un mâle, et ils ont désormais un peu plus d'un mois.

Des nouvelles des petits lynx

On vous a parlé il y a quelques jours du puçage des chatons de lynx nés au Parc au mois de mai. Voici une vidéo de leur maman, Freyja, qui les allaite.

Chaque année, Sainte-Croix compte environ 300 naissances. Ces dernières semaines, d'autres bébés ont vu le jour : "des chiots de prairie, plusieurs faons de rennes et de cerfs, des agneaux de mouflons de Corse et d’Ouessant, des poussins d d’ibis falcinelles, de hérons bihoreaux et de chouettes de l’Oural ou encore des chevreaux nains", indique le parc dans un communiqué, en précisant qu'ils sont facilement observables depuis les sentiers.

Le bagage d'un poussin de chouette de l'Oural - Arnaud Thiry - Parc de Sainte-Croix