EN IMAGES - Bressuire retrouve ses Highland Games

Annulés en 2021 à cause de la crise sanitaire, les Highland Games sont de retour au château de Bressuire. Ambiance kilts, cornemuses et muscles bien sûr ! Les Highlands Games, des jeux venus d'Ecosse avec des épreuves de force : le célèbre lancer de tronc d'arbre, mais aussi lancer de pierre en longueur, en hauteur, de marteau... 11.000 personnes sont attendues pour assister aux performances des participants avec pour la première fois pour cette édition 2022 une compétition féminine. Et profiter des musiques des pipe bands et des danses.

Pour la première fois une compétition féminine

L'open féminin réunit dix participantes de différentes nationalités. "Je suis contente que ça puisse être vu, j'ai croisé des gens tout à l'heure qui m'ont dit, vous lancez pour de vrai ? Mais oui pour de vrai !", raconte Gillian Kara, Bressuiraise de 24 ans qui joue, en fin lance, à domicile. Elle qui est menuisier de métier a connu les jeux écossais grâce au forum des associations. Ce qu'elle apprécie, "c'est l'ambiance, la camaraderie entre les gens et cet esprit incroyable de partage. Il n'y a que dans ce sport que j'ai vu ça".

Gillian Kara, de Bressuire, se félicite de l'organisation d'une compétition féminine pour la première fois. © Radio France - Noémie Guillotin

Je suis devenu accro, j'aime l'ambiance et lancer des objets lourds loin, haut

Chez les hommes, Fabien Pathenay est l'un des deux Français de l'Open international. Ce trentenaire vient du club de Luzarche en région parisienne. Pratiquant l'athlétisme, il a découvert par hasard les Highland Games, via un ami. "Je suis devenu accro, j'aime l'ambiance, lancer des objets lourds loin, haut", sourit-il vêtu du traditionnel kilt. Le plus dur ? "Le tronc. Un tronc de 6 mètres, 60 kilos, essayer de le retourner, ça va être compliqué". L'épreuve est programmée à 17h55 ce dimanche, ça promet du spectacle.

Les troncs mesurent plusieurs mètres et peuvent peser jusqu'à 63 kilos. © Radio France - Noémie Guillotin

