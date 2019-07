EN IMAGES - Brive Festival 2019, en plein montage, espère plus de 33.000 festivaliers

Brive-la-Gaillarde, France

A trois jours des premiers concerts pour la 16e édition de Brive Festival, les grandes manoeuvres sont lancées dans les jardins de la Guierle avant les venues, entre autres, de Soprano, des Négresses Vertes, Hoshi, M, Maitre Gims, Aya Nakamura, Jenifer ou Patrick Bruel.

Le scène Corrèze, installée dans les jardins de la Guierle, a été livrée © Radio France - Nicolas Blanzat

Depuis plusieurs jours déjà, les loges sont installées. Depuis ce week-end, tout s'accélère et le site prend forme. Ce lundi, la scène et le sable, véritable identité de l'événement, sont arrivés.

Plus de 250 tonnes de sable seront étalées au pied de la scène de Brive Festival © Radio France - Nicolas Blanzat

Les organisateurs attendent 8.500 festivaliers par soirée, de quoi espérer dépasser le record de fréquentation établi l'an passé avec 33.000 personnes. Ce lundi, il restait moins de 1.500 billets à prendre, notamment pour la soirée de lundi 22 avec Jenifer et Patrick Bruel.

Les jardins de la Guierle sont transformés en fourmilière © Radio France - Nicolas Blanzat

Près de 150 personnes... jusqu'à environ 350 pour le montage

Sur le site, des camion et des machines en tous genres vont et viennent. Des chariots élévateurs déchargent des dizaines de palettes. Ici, on voit des chaises et des tables, là les gobelets et les pichets pour les festivaliers. Des poubelles et des éléments de décoration divers et variés sont aussi disposés un peu partout.

Plus d'une trentaine de tentes sont sur pied © Radio France - Nicolas Blanzat

Plus d'une trentaine de tentes ont été montées, notamment dédiées aux différents bars en cours d'installation. Dans la fosse, les plus de 250 tonnes de sable livrées pour créer la plage seront étalées ce jeudi après le montage de l'énorme scène.

Les bars prennent forme © Radio France - Nicolas Blanzat

L'enceinte du festival, mise sous barrière depuis plusieurs jours, est une véritable fourmilière. " Près de 150 personnes s'activent " indique Stéphane Canarias, le directeur du festival, " ça va encore grimper peu avant l'ouverture. Nous serons pas loin de 350 personnes sur site à la veille de l'ouverture, avec l'arrivée des techniciens des artistes notamment ". Pour l'instant les délais sont respectés et surtout la météo est de la partie.