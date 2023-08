EN IMAGES - "C'est l'événement de l'année" : grosse affluence aux fêtes de Monein

La météo maussade n'aura pas eu raison de l'affluence aux fêtes de Monein, qui ont lieu depuis jeudi 3 et jusqu'au lundi 7 août. Des milliers de visiteurs se sont pressés dans la ville Béarnaise, notamment ce dimanche 6 août, à l'occasion de l'événement phare de ces fêtes : la dégustation de vins du Jurançon, organisée par le comice agricole de Monein.

ⓘ Publicité

"On pensait avoir une baisse de fréquentation suite au record de l'an dernier, à cause de la pluie, mais il semble que ça ne soit pas le cas. On a eu un vrai engouement sur toutes les animations", constate Marion Poulit, présidente du comité des fêtes de Monein. Le record de 2022, environ 20 000 festayres, pourrait donc être égalé.

Le vigneron Henri Ramonteu, à la tête du domaine Cauhapé, participe aux fêtes de Monein depuis 40 ans. © Radio France - Marie-astrid Guegan

Ce dimanche, une vingtaine de stands de viticulteurs étaient installés partout autour des halles de Monein, sur la place Henri Lacabanne. Parmi eux, Henri Ramonteu, à la tête du domaine Cauhapé, venu "pour séduire" avec ses meilleurs vins. Il participe aux fêtes de Monein depuis 40 ans : "J'ai vu l'évolution des fêtes. Elles sont à leur apogée en ce moment parce qu'il y a des gens qui traversent le département pour venir goûter le vin à Monein, c'est pas beau ça ?".

Pour Florian, Albert, Jean-Louis et leurs amis, éparpillés un peu partout dans la région, les fêtes de Monein sont le moment idéal pour se retrouver et consommer...avec modération bien sûr ! © Radio France - Marie-astrid Guegan

En effet, pour un certain nombre de bandes d'amis réunies autour de la place, les fêtes de Monein sont un lieu de retrouvailles. Florian, Albert et Jean-Louis, la vingtaine, se sont rencontrés pendant leurs études. Ils se donnent désormais rendez-vous chaque année à Monein, pour une journée qu'ils avouent très arrosée. "Non, surtout avec modération", tient quand même à ajouter Florian.

Entre deux verres de vin local, certains ont même osé quelques pas de danse sous les halles de Monein. © Radio France - Marie-astrid Guegan

Pour rentrer chez eux en toute sécurité après ces nombreux verres, certains ont désigné un conducteur qui ne boit pas, d'autres ont opté pour la même technique que dans leur jeunesse : "On attend les grands-parents pour venir nous chercher et nous ramener. C'est bien pratique", avoue en rigolant Isabelle, 56 ans, plusieurs bouteilles vides à ses pieds.

Laëtitia et Coline, 19 ans, habitent à Monein. Pour elles, les fêtes c'est l'événement de l'année. Elles y participent d'ailleurs du début à la fin. © Radio France - Marie-astrid Guegan

Il y a aussi ceux qui n'auront qu'à marcher pour rentrer chez eux : les habitants de Monein, au cœur de la fête depuis trois jours. C'est le cas de Laëtitia et Coline, 19 ans, "pures souches" locales. Les fêtes, pour elles, c'est le rendez-vous de l'année, "la meilleure des fêtes de villages". "Le but c'est de faire le tour de tous les viticulteurs de Monein. Et à 15h, quand tout le monde commence à tanguer, il y a la peña. On danse, ça élimine l'alcool !".

Plusieurs groupes et bandas, à l'image des Fantaskes, ont ajouté des airs de musique au joyeux rassemblement de milliers de visiteurs autour des halles de Monein. © Radio France - Marie-astrid Guegan

D'autres n'ont pas attendu la peña pour danser. Vers 13h30, au pic de la fréquentation, alors qu'il est difficile de se frayer un chemin d'un stand à l'autre, certains festayres improvisent une danse face au groupe de musique installé sous les halles. À quelques pas de là, à l'extérieur, c'est une banda qui met l'ambiance.

Chaque année, Yann et Valérie retrouvent leur bande d'amis sur le même muret de la place Henri Lacabanne pour se raconter leurs vies autour de bons vins. © Radio France - Marie-astrid Guegan

Les fêtes de Monein s'achèvent ce lundi 7 août. Au programme de la dernière journée : après-midi des enfants avec goûter, spectacle de marionnettes et jeux d’adresse, bal de clôture et feu d'artifice, tiré à 22h30. Le programme complet est à retrouver sur le site de la mairie de Monein .