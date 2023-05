EN IMAGES - "C'est le paradis" : les passionnés de jardin de Dordogne se pressent aux Floralies

"Je me limite sur le liquide, sinon tout mon argent y passerait", rigole Christiane, des géraniums à chaque bras, quatre poches sous le coude pour ramener un maximum de plantes. A Saint-Jean-de-Côle, les Floralies sont une foire aux plantes très réputée, et on vient de loin pour en profiter. Les prix sont bas, le choix, énorme.

ⓘ Publicité

L'entrée des Floralies, ce samedi matin. A 11 heures, deux des trois parkings à l'extérieur du village étaient déjà pleins. © Radio France - M. B.

Saint-Jean-de-Côle, on y vient pour les fleurs et pour le cadre, la commune est classée "plus beau village de France" © Radio France - M. B.

367 habitants, 8.000 visiteurs

Venus du Périgord et d'ailleurs, la foule s'est pressée samedi 13 mai pour baver devant les stands de la soixantaine de pépiniéristes venus présenter leurs produits. L'an dernier, les Floralies du village classé "plus beau village de France" et qui compte 367 habitants ont attiré 8.000 personnes, dans le bourg décoré de mille fleurs.

On trouve de tout aux floralies, du rosier à la plante grasse en passant par les arbres d'ornement. © Radio France - M. B.

Le stand des rosiers, peut-être le plus plébiscité par les clients. © Radio France - M. B.

Les enfants font le "Taxi-fleur"

Pour ramener les fleurs jusqu'aux parkings, pleins à ras-bord dès midi, les enfants du village proposent des "taxi-fleur", ils tirent les achats des badauds sur des brouettes pour les ramener jusqu'aux parkings en échange d'une petite pièce : "J'ai fait 40 euros depuis ce matin", sourit un petit, en poussant une brouette qui fait deux fois sa taille. L'organisation attend encore plus de monde dimanche, si le temps s'y prête.

Deux géraniums dans les bras, cette enseignante à la retraite a eu "le coup de foudre" © Radio France - M. B.