EN IMAGES - C'est le retour des Geek Days à Rennes

Jusqu'à ce dimanche soir, le parc des expositions de Rennes accueille les Geek Days. Un événement immanquable pour les fans de pop culture et de jeux vidéo. Plus de 15.000 visiteurs sont attendus.

Rencontre avec Ariel, Superman, Dark Vador...

La cosplayeuse Texou a choisi un costume d'Ariel version princesse pour l'évènement © Radio France - Charlotte Schuhmacher

"J'ai acheté une base pour la robe et après je l'ai customisé. En dessous, j'ai une creoline pour donner l'effet grosse robe. J'ai aussi pris des tissus pailletés pour les manches et le buste. Ce qui m'a pris le plus de temps, c'est la couture des dentelles. J'ai mis 30h pour le faire", explique la cosplayeuse Texou.

Blanche Neige et les...3 nains accueillent les visiteurs et font des photos avec eux © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Scott accueille les visiteurs dans le village des pirates © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Scott est venu de région parisienne spécialement pour l’événement. Il est passionné par l'univers des pirates. "Pour moi, ce n'est même pas un déguisement. Je suis habillé comme ça dans la vraie vie!"

De nombreuses animations tout le week-end

En plus des nombreux exposants, le salon propose des espaces de jeux et des consoles de tout âge pour les passionnés les plus nostalgiques.

Les visiteurs s'affrontent au jeu The King of Fighters © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Les fans peuvent tester les bornes d'arcade et la gameboy géante © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Les visiteurs peuvent également rencontrer Jean-Robert Lombard, acteur bien connu des fans de Kaamelott. Des comédiens de doublage sont eux aussi aux Geek Days, comme Patrick Borg, la voix de Dragon Ball, Donald Reignoux qui double Titeuf ou encore Yoann Borg, la voix de Dragon Ball Super.

Les Geek Days c'est jusqu'à ce dimanche soir, 19h00 au parc des expositions de Rennes.