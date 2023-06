EN IMAGES - "C'est mieux que d'être à l'intérieur ! ", la chaleur booste la fréquentation de Colmar plage

Avec plus de 30 degrés au soleil encore ce lundi, il y avait encore du monde à la base nautique de Colmar-Houssen . Beaucoup de personnes quittent les appartements pour venir se rafraîchir dans l'eau qui était à 22 degrés vers 15 heures.

Un lieu incontournable pour trouver de la fraîcheur

Colmar plage devient un lieu incontournable pour trouver de la fraîcheur dans la région colmarienne. ll y a une plage de 350 mètres de long, des aires de jeux, des parasols et de nombreux coins ombragés.

Les visiteurs de la base nautique recherchent de la fraîcheur près de l'eau © Radio France - Guillaume Chhum

Plus de 30 degrés au poste de secours © Radio France - Guillaume Chhum

Depuis deux ans, il y a aussi l'Aqua'Parc où l'on peut faire du tobogan, du pédalo et du paddle. "Le site devient de plus en plus connu. L'eau est propre et la baignade est bien surveillée. On fait tout ce qu'il faut pour que tout le monde soit en sécurité et ça plait aux gens," souligne Jean-Marc Maenner, le responsable de la base nautique de Colmar-Houssen.

Plus de 4.000 personnes samedi et dimanche

La base nautique de Colmar-Houssen est ouverte depuis le 21 mai. Avec le retour des beaux jours et la hausse des températures, elle connait une forte affluence.

Plus de 4.000 personnes samedi et dimanche dernier, soit plus de 2.000 personnes chaque jour, ça frôle des records, même si en juin dernier, il y a eu près de 2.900 personnes en une journée au plus fort de l'été. Cette tendance devrait se poursuivre au fur et à mesure que l'on se rapproche de l'été.

L'an passé, la base nautique avait attiré plus de 100.000 personnes sur la saison d'ouverture entre mai et octobre.