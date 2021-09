EN IMAGES - C'est parti pour la foire Sainte-Croix de Lessay

C'est une des plus ancienne foire de France. La Foire Sainte-Croix de Lessay débute ce vendredi dans le centre-Manche.. Au petit matin, une légère pluie s'est invitée sur le site, durant l'installation des premiers exposants. Dès sept heures, on sentait déjà l'odeur des premiers rôtisseurs, dans la fameuse allée. Ces professionnels sont de retour, après une édition 2020 annulée, en raison de la crise sanitaire.

Comme à chaque édition, la foire a débuté avec le traditionnel marché aux chevaux. © Radio France - Pierre Coquelin

La foire a démarré avec le traditionnelle marché des chevaux, dès 7 heures. Sur les plus grandes années, près de 350 000 visiteurs étaient présents sur les trois jours, venus de partout en France. Toutefois, le contexte sanitaire devrait en freiner certains. La municipalité planche sur entre 200 000 et 250 000 visiteurs pour cette édition.

Déjà du monde pour ces premières heures ?

Pour entrer sur le site, le pass sanitaire est obligatoire au six entrées. "C'est épouvantablement compliqué à mettre en œuvre [avec la crise sanitaire ndlr] et c'est ça qui la rend géniale, explique Stéphanie Maubé. La maire de Lessay était l'invitée de Cause Commune ce vendredi sur France Bleu Cotentin. On travaille depuis l'été dernier. Cela nous avait permis de nous approprier toutes les dimensions techniques, nous nouvellement élus."

La Foire de Lessay dure jusqu'à dimanche dans le centre-Manche. © Radio France - Pierre Coquelin

Stéphanie Maubé se réjouit déjà d'un "certain nombre" de visiteurs pour les premières heures. "Pour l'instant, les exposants, comme les visiteurs sont des bons élèves d'un point de vue du pass sanitaire." La fréquentions reste timide ce matin, selon notre journaliste sur place.

"L'ambiance s'est apaisée" avec les forains

Stéphanie Maubé est également revenue sur les tensions avec les forains, présents avec leurs manèges sur la foire Sainte-Croix.Ces derniers avaient refusé lundi de se plier à la demande de la mairie de ne pas installer leurs caravanes dans l'enceinte de l'événement. Le ton était monté lundi, amenant la mairie à porter plainte. "L'ambiance s'est apaisée", pointe ce vendredi l'élue.

Il y a des choses graves qui se sont passées et qui souligne un paradoxe, très intéressant. Est-ce-que l'on attend du maire qu'il soit un chérif et qu'il se substitut au service de l'état et de la gendarmerie ? Moi je veux bien que le rôle du maire soit pluriel, mais il faut aussi qu'il y ait une cohérence entre ce qui nous est demandé et les moyens qui nous sont alloués. Une petite mairie ne peut pas se substituer à tous les services défaillants - Stéphanie Maubé - maire de Lessay

