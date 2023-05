EN IMAGES. "C'est un bel hommage" : au château de Maulnes, dans l'Yonne, 150 passionnés rejouent la Libération

Un retour dans le temps. Du 6 au 8 mai 2023, le château de Maulnes, édifice architectural construit au XVIe siècle, est de retour en 1945 . Et pour cause, ce sont plus de 15 associations de "reconstitution historique", venues de tout le territoire français, mais aussi d'Allemagne ou d'Ecosse, qui pendant trois jours, feront revivre une période clé de la Seconde guerre mondiale : la Libération.

ⓘ Publicité

150 figurants

Camp des Alliés, camp allemand, uniformes, armes et véhicules d'époque, interprétation de trois scènes de batailles par jour...Ils sont plus de 150 à s'investir. Beaucoup "par passion", d'autres "pour transmettre à tous une parcelle de l'Histoire de façon plus vivante" et encore, pour le côté allié, "pour rendre hommage à ses hommes et femmes qui se sont sacrifiés pour notre liberté".

Les cornemuses écossaises sont de sorties © Radio France - Antoine Comte

C'est l'association icaunaise "Groupe d'action de la résistance 1940" (GR40) qui a organisé l'événement, en collaboration avec l'équipe du château de Maulnes. Au niveau des tarifs, comptez 7 euros pour les adultes, 5 pours les - de 18 ans et gratuit pour les moins de six ans.

Le bivouac allemand. © Radio France - Antoine Comte

Une tente allemande plus vraie que nature. © Radio France - Antoine Comte

Philippe (au volant, à droite) est venu du Cher. Le voilà au volant d'une Jeep des années 40, dans le costume d'un capitaine américain. © Radio France - Antoine Comte

De nombreuses voitures d'époques étaient exposés. © Radio France - Antoine Comte

Les bénévoles préparent une scène de bataille. Le scénario : la libération d'un résistant arrêté par les Nazis. © Radio France - Antoine Comte

Les véhicules américains. © Radio France - Antoine Comte

Le camp des Alliés. © Radio France - Antoine Comte