EN IMAGES : Carton plein pour la 10e édition des Opale Harley Days et ses 80.000 passionnés de moto

Du cuir, des têtes de mort et surtout des gros bruits de moteur! Pendant trois jours, la commune de Neufchâtel-Hardelot près du Touquet était "the place to be" pour les fans inconditionnels d'Harley Davidson, la marque mythique de moto. Cette 10e édition des "Opale Harley Days", du 15 au 17 septembre 2023, a rassemblé plus de 80.000 visiteurs, deux fois plus que ce à quoi les organisateurs s'attendaient.

Ce festival a lieu tous les deux ans sur la Côte d'Opale mais il faut dire que cette année était un peu particulière puisque la marque américaine fêtait son 120e anniversaire.

25.000 motos étaient réunies pour l'occasion. © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

"Harley, c'est plus qu'un mythe"

Sylviane fait partie des passionnés. Cette belge possède une Harley Davidson depuis 22 ans. "J'ai fait de la moto pour la première fois, j'avais 18 ans. J'ai commencé par une mobylette Honda et maintenant je roule en Harley ! Ça a été le coup de foudre tout de suite, dès que je me suis assise dessus. Harley, c'est une autre approche, une autre mentalité, c'est plus qu'un mythe !"

Des milliers de patch et de badges étaient vendus pour l'occasion. © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

