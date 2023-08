EN IMAGES - Carton plein pour la 61ème édition de la foire aux antiquités de Cany-Barville

Plus que ce mardi pour aller faire un tour à la foire aux antiquités à Cany-Barville ! Elle a commencé samedi, en partenariat avec France Bleu Normandie. 55 exposants au total sont réunis dans la salle Daniel Pierre et sous un chapiteau, prêts à accueillir les passionnés d'antiquité, les amateurs d'art et les curieux, pour la 61ème édition, tradition du week-end de l'Assomption.

Depuis des années, c'est le comité des fêtes qui organise la foire. Jacques Folain, président du comité et organisateur de la foire se dit satisfait. Selon lui, il y a eu cette année plus de monde qu'en 2022, on pourrait dépasser les 3 000 visiteurs. "Le bilan va être satisfaisant, en nombre de visiteurs. Déjà, on a eu un temps clément. On est au-dessus de l'année dernière sur les 2 premiers journées, donc je pense qu'on va terminer avec un bilan positif avec un nombre de visiteurs supérieur à l'an passé. C'est une clientèle de connaisseurs, qui savent directement où ils vont trouver ce qu'ils cherchent."

Des luminaires, des la vaisselle, des fauteuils : il y a de tout. © Radio France - Marianne Naquet

Pascal, par exemple, est venu exprès avec sa femme de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. "On vient chaque année depuis trente ans, c'est une sorte de tradition. Le problème ici, c'est qu'on craque toujours." Cette année, lui et son épouse viennent acheter un tapis. A la foire, chacun a son budget : c'est le cas de Godefroy, un Normand qui se présente comme un passionné d'antiquités. "Chaque meuble a son passé, son histoire, ça raconte plus qu'un meuble neuf selon moi", précise-t-il. Son budget est de 500, voire 1000 euros "en cas de coup de cœur.

Sous le chapiteau. © Radio France - Marianne Naquet

Plusieurs pièces sont exceptionnelles : notamment un vase Saint-Louis, d'une hauteur de 40 centimètres, style Deauville, qui vaut 2 800 euros, ou encore une Sainte-Anne donnant la lecture sur une vierge Marie, reposant sur un trône Flandres, fin XVème avec sa polychromie d'origine, "une pièce rare, digne des musées", selon Francis Lemoine, un antiquaire basé dans le Lot-et-Garonne, l'un des exposants.

Si vous voulez aller la voir, la foire est ouverte de 10h à 19H. Comptez cinq euros pour l'entrée (gratuit pour les moins de 12 ans), le ticket d'entrée permet de participer à une tombola pour gagner un voyage pour 2 d'une valeur de 1500 euros.