EN IMAGES - Clap de fin sur Royal de Luxe à Nantes

Clap de fin sur Royal de Luxe à Nantes. Les deux chiens géants Bull Machin et Xolo ont achevé ce dimanche leurs déambulations dans la cité des ducs par une grande course autour de la place de la Petite Hollande. Plusieurs milliers de personnes, petits et grands, étaient amassés tout autour de leur circuit. Neuf ans après son dernier spectacle à Nantes, la magie Royal de Luxe a une fois de plus opéré durant trois jours.

Une dernière sieste avant la course entre Bull Machin et Xolo © Radio France - Yves-René Tapon

Entre 350.000 et 400.000 personnes sur trois jours

Bull Machin ici samedi dans les rues de Nantes - Glotin

Bull Machin samedi dans les rues de Nantes © Radio France - Glotin

Xolo lors de la course place de la petite Hollande à Nantes © Radio France - Yves-René Tapon

Bull Machin s'envole dans le ciel de Nantes à la fin de la course © Radio France - Anne Bertrand