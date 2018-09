Juillac, France

Elle est ouverte depuis cinq ans à Juillac, dans l'Ouest de la Corrèze, et force est de constater que l'Alpagâterie a trouvé son public en matière de tourisme. La fréquentation des lieux, à l'occasion des vacances estivales qui s'achèvent prochainement, l'a confirmée. Ce lieu de villégiature, installé dans un cadre bucolique et très calme, propose des nuitées dans des tentes originales, avec réveil devant un troupeau d'alpagas.

Décoration africaine dans la tente saharienne © Radio France - Nicolas Blanzat

Il y a la tente nomade "décorée dans le style bollywood avec des instruments de musique indiens" présente Marie-Thé Pratx, la gérante. Il y a aussi la tente saharienne "dans un style africain". Elle est installée sur un espace de 24m² avec moquette et tapis rappelant les pelages du léopard ou du zèbre, des instruments de musique, des masques et du mobilier provenant notamment du Mali. Un peu plus loin, il y a encore la plus imposante tente lodge safari.

La tente lodge safari est la plus grande des hébergements de l'Alpagâterie © Radio France - Nicolas Blanzat

Bref, du dépaysant avec vue... sur un troupeau d'une petite vingtaine d'alpagas, ces cousins du lama.

Un troupeau d'une vingtaine d'alpagas est à découvrir au sortir de la tente © Radio France - Nicolas Blanzat

Pour les deux femmes à la tête des lieux, il s'agit avant tout d'une "ferme améliorée" grâce à ces logements insolites. "Ca nous permet de pouvoir vivre à l'année ici" continue Marie-Thé Pratx, "en complément de l'activité avec les alpagas et des confitures à base de châtaignes que je prépare l'hiver et qui sont à vendre ici." Pour passer une nuit dans ces tentes insolites, les premiers prix sont à 69€ pour deux personnes.