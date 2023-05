EN IMAGES : coup de chaud sur le festival Papillons de nuit dans le sud Manche

Débardeur et chapeau sur la tête de rigueur pour la 21e édition du festival Papillons de nuit à Saint-Laurent de Cuves ( Manche)

Pour ce 2e jour du festival Papillons de nuit à Saint-Laurent-de-Cuves, dans le Sud-Manche, Juliette Armanet, Izia et Orelsan sont sur scène. Et le soleil est de la partie pour le plus grand bonheur des 90 000 festivaliers. Cette 21e édition du festival affiche complet.

On tombe le T-Shirt mais on garde la casquette et la bouteille d'eau pour faire la fête entre amis à Papillons de nuit © Radio France - Jacqueline FARDEL

Mieux vaut avoir prévu la crème solaire pour ce 2e jour du festival

Coup de chaud sur le festival Papillons de Nuit : attention aux coups de soleil ! © Radio France - Jacqueline FARDEL

Le festivalier des Papillons de nuit à Saint-Laurent-de-Cuves sait rester élégant quelque soit la météo © Radio France - Jacqueline FARDEL

Et la musique fait monter la température

Ces trois jours de musique et de fête s'achèvent ce dimanche 28 mai avec les concerts de Marc Lavoine ( 20h ) ou encore Claudio Capéo (17h15 ).