EN IMAGES - Dans l'Eure, le château de Picasso ouvre ses portes au public pour la première fois

Le château de Picasso, situé à Boisgeloup près de Gisors dans l'Eure, accueille les visiteurs depuis le début du mois d'avril pour la première fois. L'occasion pour les locaux ou les touristes amateurs de découvrir l'intimité de l'artiste qui a racheté la demeure en 1930.

C'est une petite révolution pour les amateurs d'art : depuis le début du mois d'avril, le château de Boisgeloup, situé près de Gisors dans l'Eure, accueille les visiteurs. A raison de deux samedis par mois, le public peut découvrir la demeure que Pablo Picasso a racheté en 1930. Une plongée dans l'intimité du peintre et sculpteur qui permet de découvrir comment la propriété euroise a influencé son oeuvre.

Dans les pas de l'artiste

Niché au creux d'une enceinte de pierre, le château de Boisgeloup fait dans la discrétion : difficile de dire que, derrière les murs, la maison de Picasso trône fièrement. Il faut passer le portail pour découvrir l'étendue du domaine : une maison principale, une chapelle, un pigeonnier, un grand parc... De quoi surprendre Patricia, venue avec son amie Françoise. Les deux femmes habitent à une vingtaine de kilomètres seulement mais c'est la première fois qu'elles découvrent l'intérieur de la propriété : "Quand on connaît un peu l'histoire du personnage de Picasso, on ne s'attend pas à une telle vie de luxe !", s'étonne-t-elle. "Et encore, ce n'est qu'une de ses maisons donc ça replace le personnage différemment dans notre esprit."

Dans le pigeonnier, les visiteurs peuvent découvrir des photos d'archives familiales : travail de l'artiste et vie de familles sont à l'honneur. © Radio France - Clémentine Vergnaud

Xavier, lui, a les yeux qui pétillent : ce passionné de Picasso est venu de la Somme pour visiter la seule maison du peintre qu'il n'avait jamais vue : "On l'imagine sculpter, peindre. Quand on connaît ses œuvres, on l'imagine en train de les réaliser", rêve-t-il. On imagine aussi la vie des Picasso, grâce à des photos et des vidéos d'archives familiales qui montrent le quotidien de la famille au château. Une prise directe avec l'histoire à laquelle Annie Plaza ne s'habitue pas... et c'est pourtant la gardienne des lieux ! "Il y a des moments où, quand je passe à un endroit, je me dis qu'à ce même endroit il y a eu Picasso, c'est énorme ! Et puis je vois parfois des photos dans la maison et j'ai dû mal à m'imaginer qu'il y a eu du monde dans cette propriété. C'est extraordinaire !

Ça donne des clés de lecture très importantes

Avec l'ouvertures des portes du château au public, les héritiers de Picasso, Bernard (le petit-fils de Pablo) et Almine (son épouse), espèrent rendre plus accessible l'oeuvre de l'artiste en permettant de comprendre ses influences. "Ça donne des clés de lectures très importante pour comprendre un pan de sa création qui est très peu connu", explique Marie, médiatrice culturelle de l'événement. Elle perçoit la demeure de l'artiste comme un "catalyseur de la création de l'oeuvre picassienne" puisque la demeure a été le théâtre de cinq ans de création. "C'est quelque chose qui est très peu renseigné dans l'histoire de l'art donc c'est l'occasion de le faire découvrir aux gens", analyse la jeune femme.

En plus de s'ouvrir au public, le château de Boisgeloup accueille aussi des expositions d'artistes contemporains, comme ces sculptures de l'américain Joe Bradley. © Radio France - Clémentine Vergnaud

En 1930, Picasso achète ce domaine pour plusieurs raisons : s'adonner à la sculpture mais aussi être éloigné de Paris et profiter de la verdure et du calme. "La nature a beaucoup influencé l'oeuvre de Picasso puisqu'il a commencé à peindre des paysages en arrivant ici grâce à la lumière normande qui l'a inspiré." Le peintre se saisit aussi de n'importe quel matériel qu'il trouve dans le parc pour ses sculptures. "C'est donc un havre de création mais aussi une demeure qui lui a fourni les outils pour ses œuvres."

Chaque samedi, environ 700 personnes se pressent pour découvrir les lieux selon les organisateurs. Pour les retardataires, dernière séance de rattrapage le samedi 27 mai.

Visite du château de Picasso

Samedi 27 mai de 11h à 18h.

Château de Boisgeloup, route de Boisgeloup à Gisors (Eure).