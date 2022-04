EN IMAGES : dans la Vienne, les fermes ouvrent leurs portes aux visiteurs

Ce weekend, dans le département de la Vienne, une dizaine de fermes et d'exploitations agricoles ouvrent leurs portes au public pour découvrir les animaux et déguster certains produits locaux. Retour en images sur la ferme de Chasselas à Adriers, au sud de Montmorillon.

Ce samedi 23 et dimanche 24 avril, dans le département de la Vienne, une dizaine de fermes et d'exploitations agricoles ouvrent leurs portes au public pour découvrir les animaux et déguster certains produits locaux. Retour en images sur la ferme de Chasselas à Adriers, au sud de Montmorillon.

La particularité dans la ferme de Béatrice Vénnin, agricultrice, ce sont des lamas qui se baladent en liberté © Radio France - Valentin PLAT

"C'est la première fois que nous participons à cette opération", explique Béatrice Vennin. "C'est aussi l'occasion de sensibiliser les visiteurs sur nos pratiques, notre métier et sur le fonctionnement d'une ferme comme la nôtre, qui est 100% autonome", ajoute la propriétaire des lieux.

Les visiteurs sont nombreux à venir dans cette ferme de Adriers, au sud de Montmorillon © Radio France - Valentin Plat

Dans le département de la Vienne, il y a 4 circuits possibles pour découvrir plus d'une dizaine de ferme poitevine : autour de Chatellerault, de Poitiers, de Chauvigny et de Montmorillon.

Dans cette ferme, on retrouve des chèvres, des ânes, des moutons, des chevaux et même des lamas © Radio France - Valentin PLAT