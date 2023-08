EN IMAGES - "Dans les pas du prix Nobel de la Paix ", le centre Albert Schweitzer ouvre à Kaysersberg

Un lieu moderne et lumineux pour découvrir la vie du prix Nobel de la Paix en 1952

Il était attendu depuis près de 4 ans, le centre Albert Schweitzer ouvre ses portes ce mercredi 2 août à Kaysersberg. Un centre où l'on retrouve toute l'histoire du prix Nobel de la Paix de 1952, né dans la commune du Haut-Rhin. Les responsables vous invitent à vous mettre : " dans les pas du prix Nobel de la paix".

Tout nouveau lieu, ultramoderne

C'est un tout nouveau lieu qui fait peau neuve, en lieu et place du musée jugé vétuste, inauguré en 1967 . On retrouve les objets personnels du célèbre docteur avec son casque colonial, ses lunettes, son bistouri, son nœud papillon, ou encore son harmonium.

On peut aussi déambuler à travers un espace lumineux au premier étage où des écrans tactiles vous retracent la vie de ce médecin humanitaire, Prix Nobel de la Paix il y a 71 ans.

l'harmonium et les photos personnes d'Albert Schweitzer © Radio France - Guillaume Chhum

Un espace moderne pour aller sur les pas du célèbre Docteur Schweitzer © Radio France - Guillaume Chhum

Il a été fondateur d'un hôpital au Gabon, pour les plus défavorisés à Lambaréné en 1913 et engagé contre l'arme atomique.

Faire connaitre l'oeuvre d'Albert Schweitzer au plus grand nombre

Les deux objectifs de ce centre : montrer l’œuvre d’Albert Schweitzer, sa vocation et faire découvrir l’intemporalité et l’universalité de son combat pour la paix.

Un engagement contre l'arme atomique © Radio France - Guillaume Chhum

L'ancien musée a été transformé en un centre très moderne, consacré à l'œuvre du prix Nobel de la paix © Radio France - Guillaume Chhum

Un lieu qui va sans doute attirer beaucoup de monde. L'idée, c'est d'accueillir des groupes scolaires et périscolaires de la vallée et la région colmarienne, des habitants de Kaysersberg Vignoble, mais aussi une grande partie de touristes, des Suisses et des Allemands.

Une rénovation qui a coûté 3 millions d'euros, dont 2 millions financés par la commune de Kaysersberg Vignoble.

