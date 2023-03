EN IMAGES - Dany Boon et Jérôme Commandeur en Dordogne pour tourner leur prochain film

Monpazier s'est transformé pour accueillir le décor du prochain film de Fred Cavayé. Le réalisateur "d'Adieu monsieur Haffmann" a installé ses caméras dans la bastide de Dordogne pour tourner son nouveau film. C'est en venant au Festival du film de Sarlat en novembre 2021 que le réalisateur a eu l'idée de venir tourner ici.

Fred Cavayé a été récompensé au festival du film de Sarlat en 2021 © Radio France - Marc Bertrand

La place des Cornières plongée en 1640

Cette comédie, qui doit sortir le 21 février 2024, raconte l'histoire en l'an 1640 d'un avocat qui n'a jamais gagné un procès et qui va devoir défendre Josette, 11 ans, accusée de meurtre. Il découvre que Josette n'est autre... qu'une chèvre. A l'époque, les animaux pouvaient être jugés. L'avocat est joué par Dany Boon qui sera aux côtés de Jérôme Commandeur.

La place centrale de la bastide remonte le temps en l'an 1640, grâce au travail des décorateurs. © Radio France - M. B.

Des dizaines de figurants, et 80 techniciens et équipes de régie participent au tournage. © Radio France - M. B.

Les riverains ont pu voir toute la semaine Dany Boon et les autres acteurs se promener dans la bastide, pour acheter un paquet de gâteau à l'épicerie ou simplement saluer les passants. Pour le tournage, la production a fait appel à de nombreux figurants du secteur. Un nouveau casting est d'ailleurs organisé ce jeudi au Lux à Périgueux pour trouver des hommes et des femmes entre 22 et 40 ans.

Les costumes d'époque sont partout sur la place des Cornières. © Radio France - M. B.

Les figurants ont été recrutés parmi des acteurs amateurs de la région. © Radio France - M. B.

Le tournage a mobilisé la place centre de Monpazier, recouverte par des mètres cubes de terre et de paille pour recouvrir les pavés. Pour replonger la bastide au XVIIe siècle, il a fallu également recouvrir les maisons de pignons en bois comme à l'époque, quand une grande partie des maisons étaient en bois, reconstituer des échoppes de maraîcher, des carosses tirés par des chevaux.

Véronique, la gérante du Spar a la preuve que Jérôme Commandeur est venu dans son magasin. "Tout le monde dit bonjour, explique-t-elle, c'est génial" © Radio France - Marc Bertrand

Les équipes de tournage au travail, dissimulées derrière les décors en bois. © Radio France - M. B.

La pluie n'a pas facilité les choses. Le tournage a été ralenti ce milieu de semaine par l'épaisse boue qui s'est formé sur la place centrale, les équipes ont du se munir de bottes sous leurs costumes et laver les équipements au jet d'eau haute pression.

Une échoppes de fruits et légumes, reconstituée sous les arches de la place des Cornières pour le tournage. © Radio France - M. B.

La production qui compte environ 80 personnes a investi la petite bastide du Périgord noir pour deux semaines. © Radio France - M. B.

Dany Boon, Jérôme Commandeur et le reste du casting dorment dans le très chic hôtel Edward 1er, situé au sein même de la bastide à quelques dizaines de mètres des lieux du tournage. Le château leur a dédié ses 17 chambres, pour accueillir les acteurs pendant les 13 jours sur place.

Vendredi 17 mars, l'équipe tournera une dernière journée en Dordogne, mais à Jumilhac-le-Grand, dans un château pour tourner des scènes d'une "soirée jet-set de l'an 1640".