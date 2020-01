EN IMAGES - De nouvelles naissances à la cité des tortues A Cupulatta

L'année 2020 débute sous de bons auspices pour A Cupulatta ! La famille s'agrandit avec la naissance de cinq bébés tortues. Ce parc, basé à Vero sur la route entre Ajaccio et Bocognano, est la plus grande réserve de tortues terrestres et marines d'Europe.

Vero, France

Cinq bébés tortues exotiques ! Les nouvelles venues sont des tortues Charbonnière d'Amérique du Sud. Visuellement, on le remarque très vite. Elles présentent une carapace sombre sur laquelle ressortent quelques écailles jaunes. Sur leurs pattes ce sont des écailles rouges. Ces tortues terrestres sont nées à A Cupulatta dans la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020. Les soigneurs de la cité des tortues ont filmé cette naissance, attention, âmes sensibles à la mignonnerie s'abstenir !

La température, paramètre déterminant pour le sexe des tortues

"Voilà, on entre dans la pièce chaude !" Pierre Moisson, vétérinaire et directeur de la cité des tortues nous emmène dans la pièce principale où se trouvent les œufs pondus par les tortues. Dans cet espace, il fait entre 27 et 30 degrés. "La température va influer sur le sexe des futures tortues qui vont éclore et il y a ce qu'on appelle un seuil critique. Entre 27 et 30 degrés c'est idéal pour avoir des tortues femelles, en-dessous de cette température on a plus de chance d'avoir des mâles". Les bébés tortues Charbonnière ne sont pas encore totalement formées. Entre leur ventre et la coquille, on aperçoit toujours le jaune de l’œuf dans lequel elles se sont développées. "Leurs carapaces seront complètes d'ici quelques semaines" précise Pierre Moisson.

La cinquième et dernière tortue prend son temps, elle est encore en plein éclosion ! © Radio France - Lauriane Havard

Plus de 80 œufs attendent d'éclore

A Cupulatta, la plus grande réserve de tortues terrestres et marines d'Europe, abrite actuellement 170 espèces et plus de 3 000 animaux dans un parc de plus de deux hectares. Ces nouvelles naissances sont une très bonne nouvelle et restent "à chaque fois exceptionnelles" pour Pierre Moisson, le directeur de la cité des tortues.

On essaie de faire naître un maximum de petits pour préserver ces espèces, menacées dans leurs milieux naturels

Dans la pièce chaude de la nurserie, plus de 80 œufs attendent d'éclore. "Chaque année, on essaie de faire naître un maximum de petits pour préserver ces espèces qui sont menacées dans leurs milieux naturels. Ici, dans cet espace protégé, c'est le seul moyen de faire prospérer certaines espèces".

Pierre Moisson, le directeur d'A Cupulatta, devant la nurserie des tortues aquatiques. © Radio France - Lauriane Havard

Dans la réserve A Cupulatta, c'est aussi le moment de la reconstruction après le passage de la tempête Fabien. L'atelier du personnel et certains bassins pour les tortues aquatiques ont été ravagés par les crues. "Certaines tortues aquatiques qui étaient en hibernation n'ont pas été retrouvées. On compte construire un mur pour essayer de juguler le débit de l'eau, mais si c'est trop fort comme ce que l'on vient de connaître, on ne pourra rien faire" affirme le directeur du parc.

La cité des tortues A Cupulatta prévoit de rouvrir début avril, avec deux nouveaux bassins pour les tortues marines.