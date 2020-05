EN IMAGES - Déconfinement : d'Annecy à Aix-les-Bains, on se relâche au bord des lacs

Un long weekend de l'Ascension sous le soleil en cette période de déconfinement, il n'en fallait pas moins pour attirer du monde au bord de nos lacs savoyards et haut-savoyards. Dans le respect des mesures de restriction toujours en vigueur, plus ou moins.

C'était prévisible. Au bord du lac d'Annecy comme au bord du lac du Bourget, beaucoup sont allés passer une partie de ce jeudi de l'Ascension ensoleillé près de l'eau. Les règles changent d'un département à l'autre et d'un lac à l'autre. Globalement, les activités nautiques (navigation, paddle, planches, canoë) sont autorisées partout, mais pas la baignade.

La nage dite sportive est toutefois possible dans le lac d'Annecy, en partant d'un ponton ou d'une base de loisirs. Mais les plages annéciennes restent encore fermées pour le farniente, sauf pour s'y promener, tandis que le préfet de Savoie en a fait rouvrir certaines sur le lac du Bourget. Dans ces cas-là, la règle de distanciation est de mise, tout comme l'interdiction des regroupements à plus de dix... autant de règles plus ou moins acceptées et respectées.

Beaucoup de promeneurs sur l'esplanade à Aix les Bains pour ce jeudi de l'Ascension. © Radio France - Damien Triomphe

Quelques plongeons se font d'un ponton de l'esplanade sur le lac du Bourget, malgré la baignade interdite © Radio France - Damien Triomphe

- © Radio France - Damien Triomphe

Il y a des contrôles avec un mot d'ordre : pédagogie

"Effectivement, on va être présent tout le long du weekend pour _expliquer ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas_, de façon à faire respecter à la fois l'état d'urgence sanitaire, et à la fois permettre à un maximum de gens de profiter du weekend" explique le commandant de la compagnie de gendarmerie d'Annecy Maxime Chevallard. Parce que les règles sont parfois confuses... sur le Pasquier, considéré comme un parc, on peut poser sa serviette face au lac, tout en devant respecter les règles de distanciation. En revanche sur les plages, on peut se promener, marcher, mais ne pas être statique... et dans l'eau pas de baignade. Du moins pas de trempette. "J'ai nagé le crawl, la brasse.. on a le droit de faire une baignade sportive, c'est autorisé" assure l'un après être sorti de l'eau. C'est exact. En revanche, il reste sur un rocher pour sécher. "Logiquement, je n'ai pas le droit de le faire." C'est tout aussi exact.

A Annecy, seule la nage sportive est pour le moment autorisée, pas la baignade dite de loisir... © Radio France - Damien Triomphe